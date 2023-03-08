Elon Musk’tan pot üstüne pot.. Engelli çalışanıyla alay etti

Elon Musk'ın Twitter'daki işten çıkarma furyası devam ederken, çalışanların da haklarını arama mücadelesi sosyal medyaya yansıyor. Son olarak bir Twitter çalışanı günlerdir şirketten durumuyla ilgili bilgi alamayınca Elon Musk'a twee attı. Musk, önce çalışanıyla dalga geçti sonra da engelli olduğunu öğrendiği çalışandan özür dilemek zorunda kaldı.

Sozcu.com.tr

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Twitter’ı satın aldığından beri şirkette adeta fırtınalar estiren ve binlerce kişiyi işten çıkaran Elon Musk, son olarak da bir çalışanıyla Twitter’da tartıştı.

Halli Thorleifsson isimli Twitter çalışanı, Twitter’dan Musk’a twet atarak hâlâ şirketin bir çalışanı olup olmadığını sorguladı:

“9 gün önce, yaklaşık 200 diğer Twitter çalışanıyla birlikte iş bilgisayarıma erişim kesildi. Ancak İK müdürünüz benim bir çalışan olup olmadığımı onaylayamıyor. E-postalarıma cevap verilmiyor. Belki yeterince kişi retweet ederse bana buradan cevap verirsin?”

Thorleifsson’a karşılık veren Musk, ne görevle şirkette çalıştığını sorguladı. İkili arasında Twitter üzerinden yazışmalar devam ederken Thorleifsson, işten çıkarıldığına dair bir bildirim aldığını kaydetti. Musk da çalışanına “en kötüsü” diye karşılık verdi.

Ancak ünlü CEO bir süre sonra bazı tweet’lerini sildi. Hatta tartışmaya katılan başka bir kullanıcıya da yanıt olarak Thorleifsson’ın gerçekten bir iş yapmadığını ve engelli olduğunu iddia ettiğini ve sürekli tweet atmasına da saygı duymadığını belirtti.

GERİ ADIM ATMAK ZORUNDA KALDI

Thorleifsson, herkesin içinde tweet attığı için sinirlenen Musk’a şunları yazdı: “Sana herkesin içinde sormamın nedeni, senin veya Twitter’daki herhangi birinin özel mesajlarıma yanıt vermemiş olması. Beni işten çıkarmaya hakkın var. Ama bana haber versen iyi olurdu!”

Bu arada Thorleifsson, tweet’lerinde engeliyle ilgili detaylı bilgiler paylaşıp bir de tekerlekli sandalyedeki fotoğrafını ekledi.

Elon Musk da sonunda kısa süre içinde gerçeği anladı ve Thorleifsson’dan özür dilemek zorunda kaldı. Musk şunları yazdı:

“Gerçekte ne olduğunu anlamak için az önce Halli ile görüntülü görüşme yaptım. Uzun Hikaye. Tweet yoluyla iletişim kurmaktansa insanlarla konuşmak daha iyi.”

Musk ardından da “Durumunu yanlış anladığım için Halli’den özür dilemek istiyorum” diye yazarak Thorleifsson’ın da Twitter’da kalmayı düşündüğünü belirtti.

Thorleifsson da yaşananları garip ve son derece stresli bulduğunu, Twitter’a geri dönmeyi değerlendirdiğini belirtti.

Henüz Twitter’da işine devam edip etmeyeceği belli olmayan Thorleifsson, kariyerindeki yeni adımı da Twitter’da duyurdu: “Çok yakında Reykjavik şehir merkezinde bir restoran açıyorum. Annemin adını taşıyor.”

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