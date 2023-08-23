Elon Musk’tan tüm medya dünyasını etkileyecek karar

Eski adı Twitter olan X'te değişiklikler bitmiyor. Elon Musk, bu defa da tüm medya endüstrisini etkileyecek yeni bir kararla dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr

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Twitter’ı satınalma süreciyle ve ardından platformda yaptığı değişikliklerle gündemden düşmeyen Elon Musk, sansasyonel hamlelere devam ediyor.

Binlerce çalışanı işten çıkaran, sert çalışma politikalarıyla eleştirilen, yeni üyelik sistemlerini devreye sokan ve hatta platformun adını bile değiştiren Elon Musk, şimdi de platformda yer alan haberlerin görüntülerinde değişikliğe gidiyor.

Musk, son değişikliğiyle Twitter’daki haber bağlantılarının başlıklarını kaldırmaya karar verdi. Bu kararın, sitedeki haber yayıncılarını önemli bir şekilde etkileyeceği düşünülüyor.

Musk’ın yapacağı değişiklik ilk olarak pazartesi günü Fortune tarafından bildirildi ve günün ilerleyen saatlerinde Musk tarafından doğrulandı: “Bu doğrudan benden geliyor. Estetiği büyük ölçüde geliştirecek.”

Platform artık haber bağlantılarındaki başlıkları ve diğer metinleri göstermeyecek ve yalnızca ana görseli gösterecek, bu da kullanıcının tıklamadan önce içeriği görmesini sınırlayacak.

Şu anda haber bağlantıları görsel, kaynak link ve kısaltılmış başlıkla birlikte kullanıcıların akışında karşılarına çıkıyor. Bu görüntü de tıklamaların artmasına ve yayıncıların okuyucu kazanmasına yardımcı oluyor.

PARA KAZANMAK İÇİN

Musk’ın yeni kararı para kazanma odaklı alınmış bir karar olarak yorumlandı. Kısaltılmış bağlantılarla gönderilere daha fazla metin ekleme eğilimi doğabilir. Premium hizmette de 25 bin karaktere kadar izin veriliyor. Ayrıca premium aboneler artık daha uzun videolar yayınlayabiliyor, gönderileri daha üst sıralarda gösteriliyor.

Bu kararın, Musk’ın temmuz ayında aylık 540 milyon kullanıcıya sahip olduğunu iddia ettiği platformdaki reklamverenleri nasıl etkileyeceği henüz belli değil.

Musk, Twitter’ın sahibi olduğu Ekim 2022’den bu yana Twitter’da pek çok değişiklik yaptı ve bunların çoğu, haber medyasını olumsuz etkiledi. Milyarder, gazetecileri platformdan uzaklaştırdı ve muhabirlerin doğrudan platformda soruşturmalar yayınlamalarını sağladığı Twitter Dosyaları adlı bir projeyle kendi gazetecilik çalışmalarını başlatmaya çalıştı.

Hatta bu hafta, “Daha fazla yazma özgürlüğü ve daha yüksek gelir isteyen bir gazeteciyseniz, doğrudan bu platformda yayınlayın!” diyerek kendi gazetecilik çalışmalarını hatırlattı.

Eskiden Twitter olarak bilinen platformu devraldıktan sonra Musk, halkla ilişkiler departmanını da büyük ölçüde feshetti ve muhabirlerin medya taleplerine yanıt vermeyi bıraktı. Hatta platform hakkında çıkan haberlerle ilgili yorum isteklerini kaka emojisiyle yanıtladı.

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