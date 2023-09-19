Elon Musk’tan Twitter hamlesi: Herkesten para alabilir

Önceki gün New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Elon Musk'ın Twitter için yeni bir planı olduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan ve Tesla, SpaceX ve eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X’in sahibi olan Elon Musk’tan tartışma yaratacak bir açıklama geldi.

Önceki gün New York’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Elon Musk, X’in bütün kullanıcılarından para almayı gündemine aldığını işaret etti. Sosyal medya platformundaki botlarla ve sahte abonelerle mücadele etmek için herkesten para alınabilecek bir alternatif geliştirebileceğini söyledi.

Musk, planın detayları ya da kullanım ücreti ile ilgili net bir detay vermezken, “Ufak aylık üyelik ücreti almamızın nedeni bot ordusuyla mücadele etmemizdi. Biz çok düşük bir üyelik sunmayı gündeme getiriyoruz” dedi. Musk, herkesin paralı üye olması durumunda botlarla mücadele edilebileceğini ve bunun tek yöntem olduğunu söyledi.

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