Abone Ol

Elon Musk’tan Twitter hamlesi: Herkesten para alabilir

Önceki gün New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Elon Musk'ın Twitter için yeni bir planı olduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:41 - 19 Eylül 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Elon Musk’tan Twitter hamlesi: Herkesten para alabilir

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan ve Tesla, SpaceX ve eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X’in sahibi olan Elon Musk’tan tartışma yaratacak bir açıklama geldi.

 

Önceki gün New York’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Elon Musk, X’in bütün kullanıcılarından para almayı gündemine aldığını işaret etti. Sosyal medya platformundaki botlarla ve sahte abonelerle mücadele etmek için herkesten para alınabilecek bir alternatif geliştirebileceğini söyledi.

Musk, planın detayları ya da kullanım ücreti ile ilgili net bir detay vermezken, “Ufak aylık üyelik ücreti almamızın nedeni bot ordusuyla mücadele etmemizdi. Biz çok düşük bir üyelik sunmayı gündeme getiriyoruz” dedi. Musk, herkesin paralı üye olması durumunda botlarla mücadele edilebileceğini ve bunun tek yöntem olduğunu söyledi.

İşte Elon Musk'la görüşen Erdoğan'ın rakipleriİlginizi Çekebilirİşte Elon Musk'la görüşen Erdoğan'ın rakipleriErdoğan'ın Elon Musk'tan ne talep ettiği ortaya çıktıİlginizi ÇekebilirErdoğan'ın Elon Musk'tan ne talep ettiği ortaya çıktıElon Musk Netanyahu ile buluştu, eleştirilerin odağı olduİlginizi ÇekebilirElon Musk Netanyahu ile buluştu, eleştirilerin odağı olduErdoğan Amerikan televizyon kanalı PBS'e konuştu: Sunucuyla tansiyon yükseldiİlginizi ÇekebilirErdoğan Amerikan televizyon kanalı PBS'e konuştu: Sunucuyla tansiyon yükseldi
Cumhurbaşkanı Elon Musk New York para Twitter
X Reklam