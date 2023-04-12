Elon Musk’tan Twitter itirafı

Dünyanın en zengin insanlarından biri olarak bilinen ve Tesla ile SpaceX'in yanı sıra geçen yıl Twitter'ı satın alan Elon Musk, İngiliz BBC'ye konuştu.

Sozcu.com.tr

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Geçen yıl olaylı bir satın alma sürecinin ardından Twitter’ın yeni sahibi olan ve yaptığı hamlelerle büyük tartışma yaratan Elon Musk, İngiliz medyasına konuştu.

BBC’ye konuşan ve Twitter üzerinden de canlı yayınlanarak 3 milyon izleyiciye ulaşan Musk, sosyal medya platformu ile ilgili konuştu.

Twitter’ı satın alma kararının “doğru şey” olduğunu düşündüğünü belirten Musk, fakat Twitter’a sahip olmanın acı verici ve stresli olduğunu da dile getirdi. Milyarder girişimci, Twitter’ın gelir ve giderlerinin kafa kafaya olduğunu ve reklamverenlerin yavaş yavaş geri dönmeye başladığını söyledi.

Twitter’ı satın almaktan dolayı pişmanlık duyup duymadığına dair bir soruya ise Musk, “Acı seviyesi aşırı derecede yüksek bu çok eğlenceli bir süreç olmadı. Yolda bazı hatalar yaptım mı? Elbette. Fakat günün sonunda her şey yolunda ve iyi bir yere doğru ilerliyormuşuz gibi hissediyorum” yorumunu yaptı.

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