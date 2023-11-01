Elon Musk’tan yapay zekâ uyarısı: İnsanlık için en acil risk

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, yapay zekanın insanlığın karşı karşıya olduğu en acil varoluşsal risk olduğu görüşünü dile getirdi.

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İngiltere’de düzenlenen Yapay Zekâ Güvenliği Zirvesi’nde İngiliz basınına konuşan Elon Musk, yapay zekânın en büyük tehditlerden biri olduğuna işaret etti.

“YAPAY ZEKÂ, DAHA ZEKİ OLACAK”

“İlk kez en akıllı insandan bile daha akıllı olacak bir şeyle karşı karşıyayız” diyen Musk, insanların en hızlı ya da en güçlü canlı olmamasına rağmen en zeki canlı olduğunu, yapay zekânın ise daha zeki olacağını kaydetti.

Musk, yapay zekâyı insanlığın faydası için kullanmak gerektiğine vurgu yaparak, “Bence yapay zekâ, karşı karşıya olduğumuz varoluşsal risklerden biri ve en acil olanı” diye konuştu.

Yapay zekâ güvenliği alanında dünyada gerçekleştirilen ilk etkinlik olan Yapay Zekâ Güvenliği Zirvesi hakkında da konuşan Musk, etkinliğin zamanlamasının çok doğru olduğunu ifade etti.

YAPAY ZEKÂ GÜVENLİĞİ ZİRVESİ

Alanında gerçekleştirilen ilk zirve olma özelliğini taşıyan etkinlik, Nazi Almanyası’nın şifrelerinin kırıldığı ve kod çözme amaçlı bilgisayarların temellerinin atıldığı Milton Keynes kentindeki Bletchley Park’ta gerçekleştiriliyor.

İki gün sürecek etkinlik kapsamında yapay zekânın kamu yararına kullanılması ve riskleri ele alınacak. (AA)

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