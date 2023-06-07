Eski istihbaratçıdan çarpıcı açıklama: Uzaylıların araçları ABD’nin elinde

NASA’nın paylaştığı UFO görüntülerinin yankısı gündemdeki yerini korurken, eski ABD istihbarat yetkilisinin uzaylıların varlığına dair çarpıcı açıklamaları tartışma yarattı.

Sozcu.com.tr

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ABD istihbaratının eski yetkililerinden David Grusch'un ABD yönetiminin elinde uzaylılara ait araçlar bulunduğu yönündeki açıklaması dünya basınında büyük ses getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde açıklanamayan Dünya dışı aktivitelerle ilgili çalışmalara bir dönem öncülük eden Grusch, Debrief gazetesine dikkat çeken açıklamalar yaptı. ABD yönetiminin insan dışı varlıklara ait bazı araçları ele geçirdiğini öne süren Grusch, hükümete UFO'larla ilgili elindeki bilgileri açıklama çağrısı yaptı.

Kongre'nin yasa dışı olarak bu araçlarla ilgili bilgileri gizlediğini söyleyen Grusch, bilimsel incelemelerin bulunan araçların Dünya dışı olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

‘EVRENDE YALNIZ DEĞİLİZ’

Debrief'e konuşan ABD Ulusal Hava ve Uzay İstihbarat Merkezi yetkilisi Jonathan Grey de “yabancı maddelerin” varlığını doğrulayarak “Evrende yalnız değiliz” dedi. Grey, bu vakaların sadece ABD'de değil tüm dünyada görüldüğünü sözlerine ekledi.

Son dönemde tanımlanamayan uçan nesnelerle ilgili raporların sayısının artması tartışma yaratırken, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), geçen hafta UFO görüntüleri paylaşmıştı. NASA'nın UFO vakalarını incelemek üzere kurduğu kurulun başkanı olan Princeton Üniversitesi Öğretim Üyesi David Spergel, çalışmalarında henüz insanüstü bir zekanın ürünü veya dünya dışında bir hayatın varlığının kanıtı sayılabilecek bir şey bulamadıklarını söylemişti.

Toplantıda konuşan Savunma Bakanlığı Tüm Sahalar Anomali Çözüm Ofisi Direktörü Dr. Sean Kirkpatrick de, şimdiye dek 800’den fazla tanımlanamayan hava cismi ihbarı aldıklarını, aylık 50 ile 100 civarında ihbar geldiğini belirtmişti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon 2021'de 140'tan fazla açıklanamayan UFO vakası olduğunu bildirmişti.

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