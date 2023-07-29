Eski Twitter yöneticisi açtı ağzını yumdu gözünü… Elon Musk’ı topa tuttu

Twitter'da güvenlik şefi olarak görev alan ancak Elon Musk'ın şirketi satın almasından sonra istifa eden Yoel Roth, Elon Musk'ı yerden yere vurdu. Roth, "Bu adam pedofiliye göz yumduğumu söyleyerek hayatımı mahvetti ve sonra dönüp bunu yapıyor" dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ekim ayında Twitter’ı satın alan Elon Musk, hem satınalma sürecinde hem de platformun başına geçtikten sonra aldığı kararlarla sık sık tartışma yaratıp sert eleştirilerin hedefi oldu. Son olarak platformu yeni bir markalaşma sürecine sokan ve logosunu değiştirerek dikkat çeken milyarder şimdi de eski bir Twitter yöneticisinin iddialarıyla gündemde.

Twitter’da bir zamanlar güvenlik şefi olarak görev alan Yoel Roth, Elon Musk’ın, işkence gören bir çocuğun görüntülerini paylaşan hesabı aktif hale getirmesini eleştirdi: “Bu adam pedofiliye göz yumduğumu söyleyerek hayatımı mahvetti ve sonra dönüp bunu yapıyor.”

ELON MUSK’TAN KAFA KARIŞTIRAN KARAR

Roth, Elon Musk’ın küçük bir çocuğun işkence gördüğüne dair belirsiz bir görüntü yayınlayan bir hesabı eski haline getirme kararına karşı çıktı.

Eski yönetici, sosyal medya sitesi BlueSky’da, “Bu konuda birkaç kez yaftalandım, bu yüzden şunu söylememe izin verin: ‘Çocukların cinsel sömürüsüne karşı sıfır toleransımız var’ yazmak ve aynı zamanda CSAM (çocukların cinsel istismarını içeren, çağrıştıran veya herhangi bir şekilde çocuk istismarıyla ilişkilendirilebilecek materyal) paylaşan hesapları keyfi olarak eski durumuna getirmek delilik” dedi.

Söz konusu paylaşımı yapan Dominick McGee, aşırı sağ muhafazakar çevreler ve QAnon komplo teorisyenleri arasında popüler bir sosyal medya fenomeni. Tartışmalar yaratan paylaştığı görüntü ise tecavüz, insan kaçakçılığı ve 18 yaşındaki çocuklara cinsel istismardan 2022’de ömür boyu hapis artı 129 yıl hapis cezasına çarptırılan Avustralyalı Peter Gerard Scully tarafından çekilen, dünyanın en kötü çocuk istismarı videolarından biri olarak anılıyor.

600 BİNDEN FAZLA TAKİPÇİSİ VAR

Görüntüler üzerine, 600 binden fazla takipçisi bulunan McGee, siteden dört gün süreyle uzaklaştırıldı.

McGee doğrudan bir mesajla Musk’a seslenerek “Günah keçisi arıyordu. Bir haber makalesi ve bunun başlığını paylaştım. Ana akım medya bu senaryoyu sanki ben CSAM paylaşmışım gibi etiketliyor. Olayı anlatan bir haber paylaştım. Haksızlık ama olan bu” dedi.

Twitter’da; yeni adıyla X’te; çocukların cinsel sömürüsü söz konusu olduğunda “sıfır tolerans” politikası uygulanıyor ve web sitesine göre bunu en ciddi ihlallerden biri olarak görüyor. Web sitesinde, kullanıcıların çocukların cinsel istismarı materyallerini görüntülemesi, paylaşması veya bunlarla bağlantı kurması yasak.

Ancak McGee’nin askıya alınması, takipçilerinin tepki göstermesiyle devam edince Musk, “Şimdilik, bu gönderileri sileceğiz ve hesabı eski durumuna getireceğiz” diye yazdı.

MUSK KARARINDAN DÖNDÜ

Twitter, söz konusu görseli yayınladığı bildirilen Dominick McGee’nin hesabını eski haline getirdi. Washington Post’un haberine göre, McGee, çocuk seks ticaretine dikkat çekmek için görüntüyü yayınladığını söylerken hesabının aslında siyasi paylaşımlar nedeniyle askıya alınmış olduğuna inandığını söylemişti.

Musk’ın bu hamlesi ise özellikle başta eski Twitter yöneticisi Yoel Roth dahil pek çok kişinin tepkisiyle karşılandı. Sitenin eski güvenlik başkanı Roth, BlueSky’da Musk’ın kararını kafa karıştırıcı bulduğunu yazdı.

Roth, geçen yıl Musk’ın tweet’lerinde pedofiliye göz yuman bir bakış açısına sahip olduğunu ima etmesinden sonra evinden kaçmak zorunda kaldığını söyledi.

Roth, Musk’ın şirketi satın almasının ardından istifa etmeden önce Twitter’ın güvenlik ekibinde yedi yıldan fazla çalıştı.

Milyarderin devralınmasının ilk birkaç haftasında Roth, Musk’ın liderliğindeki Twitter hakkındaki endişeleri yatıştırmaya çalıştı. Ancak istifa ettikten sonra Musk’ın karşısında yer almaya başladı. Geçen yıl, milyarder iş insanı, şirketin işgücünün yarısından fazlasını işten çıkardıktan sonra, şirkette güven ve güvenlikten anlayan yeterli sayıda çalışanın kaldığına inanmadığını söyledi.

İlginizi Çekebilir Elon Musk'ın kafes dövüşünde işi zorlaştı... Zuckerberg artık mavi kuşak sahibi

İlginizi Çekebilir Yerde bile yatmıştı... Eski Twitter çalışanı Musk'ın nasıl bir patron olduğunu anlattı

İlginizi Çekebilir En kötü işverenler belli oldu... Apple ilk sırada