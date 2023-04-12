Eski yöneticilerden Twitter’a dava

Twitter'ın eski CEO'su Parag Agrawal, hukuk sorumlusu Vijaya Gadde ve eski mali işler müdürü Ned Segal şirkete dava açtı. Üç yönetici de şirket için yaptıkları harcamaların ödenmediğini ileri sürdü.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz yıl Elon Musk’ın 44 milyar dolarlık satın alma işlemine kadar Twitter’da görev alan üç yönetici, eski şirketlerine dava açtı. Eski CEO Parag Agrawal da dahil olmak üzere eski Twitter yöneticileri, sosyal medya şirketini yasal ücretler nedeniyle dava ediyor.

Agrawal’a, şirketin eski baş hukuk sorumlusu Vijaya Gadde ve eski mali işler müdürü Ned Segal de katılarak Twitter’ın karşısına geçiyorlar. Yöneticiler, hissedar davaları ve hükümet soruşturmaları sırasında ceplerinden 1 milyon dolardan fazla harcadıklarını iddia ediyorlar.

Yöneticilerin rolleri nedeniyle dahil oldukları çeşitli işlemlerle bağlantılı olarak önemli harcamalar yaptıkları belirtildi.

Elon Musk, Ekim 2022’de görevi devraldığında ve tasarruf önlemleri dahilinde aralık ayı itibarıyla personeli 7.500 kişiden yaklaşık 2 bin kişiye kadar düşürürken, bu üç yöneticinin de şirketteki görevine son verdi.

Delaware mahkemesinde açılan dava, Agrawal ve Segal’in tanıklık ettiği ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’nun (SEC) 2022 soruşturmasıyla ilgili yasal harcamalara atıfta bulunuyor.

Ayrıca Twitter’ın ABD Adalet Bakanlığı tarafından bir soruşturma ile karşı karşıya olduğu da ortaya çıktı. Bakanlığın neyi araştırdığı ve soruşturmanın hala devam edip etmediği belli değil.

Dava, milyarder teknoloji lideri Musk’ın şirketi 2022’de satın almasının ardından Twitter’ın karşı karşıya olduğu son dava. En az altı şirket, Twitter ofislerinin ödenmemiş kiraları da dahil olmak üzere fatura anlaşmazlıkları nedeniyle dava açtı.

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