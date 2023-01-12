Facebook ve Apple gözden düştü

Şirketlerin mevcut ve eski çalışanlarının kurumlar hakkında yorumlarını paylaşabildiği bir platform olan Glassdoor, iki dev şirketin gözden düştüğünü açıkladı.

Sozcu.com.tr

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İş bulma ve çalışanların eski ve mevcut iş yerlerini yorumlayarak puanladığı Glassdoor isimli platformun güncel verileri kamuoyu ile paylaşıldı.

Daha önceki yıllarda “en çok çalışılmak istenen şirketler” arasında gösterilen Apple ve bünyesinde Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger’ı barındıran Meta listede yer almadı.

OFİSE ÇAĞIRAN ŞİRKET BEĞENİLMİYOR

Glassdoor, “2023’te çalışılacak en iyi 100 şirket” listesinde Apple ve Meta orta sıralarda yer aldı. Özellikle son dönemde teknoloji şirketlerinde işten çıkarma dalgası devam ederken Meta ve Apple sıralamanın ortalarında yer aldı. En çok çalışılmak istenen şirketin ise Gainsight olduğu açıklandı.

Meta’da 11 binden fazla insanın işten çıkarılmasıyla birlikte şirkete duyulan güvenin sarsıldığı belirtilirken Apple’ın ofislere geri dönme kararı almasından sonra da birçok insanın Apple’da çalışmak istemediği ve Apple’ı tercih etmeyeceği aktarıldı.

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