Facebook’un sahibi olan Meta’dan Twitter’a rakip platform…

Meta, Twitter ile rekabeti kızıştırıyor ve yeni bir platform oluşturmak için hazırlıklar yapıyor.

Sozcu.com.tr

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BBC’nin haberine göre; Meta, kullanıcıların Instagram'da takip ettikleri kişileri de takip edebilecekleri yeni bir platform üzerinde çalışıyor. Meta’nın amacı, Twitter’a rakip olmanın yanı sıra Mastodon gibi Twitter benzeri platformlardan da kullanıcıları çekmek.

Meta'daki bu çalışmaları şirketin bir sözcüsü de BBC'ye doğruladı. Yapılan açıklamada, merkezi olmayan ve metin bazlı gelişmelerin paylaşılabileceği bir sosyal ağ üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Facebook'un ürün müdürü Chris Cox ise platform ile ilgili kodlama çalışmalarının yapıldığını söyledi. P92 veya Barcelona kod adlı platformun yakında piyasaya çıkmasının amaçlandığı aktarıldı.

Sosyal medyada da hazırlığı yapılan platformun ekran görüntüleri paylaşılıyor ve görünüşe göre Meta, Twitter’a çok benzeyen bir proje geliştiriyor.

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