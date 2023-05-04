FBI’dan QR kodlu menü uyarısı: Sakın yapmayın

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) bir duyuru yaparak son dönemde yaygınlaşan QR kodlu menü uygulamasının risk yaratabileceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan ve halen birçok restoran ve cafe aktif olarak kullanılan QR kodlu menüler ile ilgili bir uyarı ABD’den geldi…

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) bir açıklama yayınlayarak telefonların kamerası sayesinde internet ortamına yüklenen menüye erişilmesinin bazı riskleri olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada işletmelere gidilince fiziksel menü istenmesinin daha güvenli olduğu belirtildi.

FBI yetkilileri son dönemde dolandırıcıların mekanlarda kullanılan QR kodlara saldırdığını ve işletmelerin farklı yerlerine yeni ve saldırıya açık QR kodlar yerleştirerek müşterileri kandırdığını duyurdu. Açıklamada, “Bazı dolandırıcılar, gerçek QR kodların üzerine kendi hazırladıkları QR kodları yapıştırıyor ve bu sayede kişilerin akıllı telefonlarına erişerek kişisel verilerini çalabiliyor” denildi.

Sahte QR kodu okutan kişilerin cihazlarına tehlikeli yazılım yüklendiği belirtilirken, kişinin özel verileri ve konumlarına da böylelikle erişilebildiği aktarıldı. FBI, “Gittiğiniz lokanta ve cafede fiziksel menü isteyin ve eğer QR kod kullanacaksanız, gönderilen linke dikkat ederek sizi sahte bir siteye yönlendirmelerine izin vermeyin” duyurusunu yaptı.

1994 yılından beri kullanılan ve İngilizcesi “quick response” (hızlı yanıt) olan QR kodlar özellikle Covid-19 salgınının tavan yaptığı dönemde yaygınlaşmıştı.

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