Felaket senaryosu bilim dünyasını ikiye böldü… Dünya’nın sonu böyle olacak

Dünya'nın sonunu getirecek felaketle ilgili o senaryo yeniden gündemde... Nibiru, Gezegen X, Marduk... İsmi ne olursa olsun Dünya'ya çarparak sonunu getireceğine inanılan gezegen, bilim insanları arasında tartışma yaratmaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Dünya’ya çarparak bir kıyamet günü yaşatacağına inanılan Nibiru gezegeni ile ilgili tahminler yine gündemde. Bir bilim insanının böyle bir ihtimalin elenemeyeceğini söylemesinden sonra Marduk ya da Gezegen X olarak da bilinen Nibiru yine dikkat çekti.

Gizemli sözde Gezegen X, kıyamet günü teorisyenleri ve bilim insanları arasında yıllardır tartışma konusu.

Nibiru felaketi olarak adlandırılan senaryoda, gezegenin Dünya’ya çarparak tüm yaşamı sona erdireceği öngörülüyor. Ancak birçok kişi gezgin dokuzuncu gezegenin varlığından bile şüpheli.

BİLİM İNSANLARI REDDETTİ

İlk olarak 1995’te 21. yüzyılın başlarında bu felaketin yaşanacağı ileri sürülse de Neil deGrasse Tyson da dahil olmak üzere pek çok bilim insanı X Gezegeni’nin varlığını reddederken böyle bir felaketin yaşanmayacağına dair de hemfikir oldular.

Oysa dokuzuncu gezegen olarak da bilinen Nibiru’nun eski Sümer kil tabletlerinde bahsedildiği söylenir. Efsaneye göre, erken Güneş Sistemi’ne çarptı ve tekrar kaybolmadan önce asteroit kuşağını ve Dünya’yı yarattı.

Şimdi yeniden ortaya çıkarak bu defa Dünya’nın sonunu getireceği düşünülen Nibiru’ya inananlar da var…

BÖYLE BİR İHTİMAL KÜÇÜK OLSA DA VAR

Aston Üniversitesi’nde fizik bilimi profesörü olan Robert Matthews, 2018’de Nibiru korkuları hakkında bir analiz yazdı ve bu felaket senaryosunun gerçekleşme ihtimalinin küçük olmasına rağmen var olduğunu belirtti:

“Güneş Sistemi’nin ötesinde, Jüpiter gezegeninden biraz daha büyük olan, kahverengi cüceler olarak bilinen başarısız yıldızların gizlendiği doğru. Ancak, biriyle feci bir karşılaşma şansımız küçük.”

Bir yazar olan Nancy Lieder, Nibiru’nun Dünya’ya çarpacağı fikrini ilk olarak 1995’te uzaylılar tarafından temasa geçtiğini iddia ettikten sonra ortaya attı. O ve takipçileri, Dünya’nın sonunun 2003’te geleceğini söylediler.

Bu tahmin başarısız olunca tarih, 21 Haziran 2020 de dahil olmak üzere birkaç tarih tahmini daha yaptılar.

Ancak ABD’deki Arkeoastronomi Merkezi’nin direktörü Dr John Carlson gibi bilim insanları Maya takvimini temel alan bu iddiaları reddetti. Carlson, Maya takviminin 21 Aralık 2012’de sona ermediğine dikkat çekerek Nibiru felaketi senaryosunu da reddedenler arasında.

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