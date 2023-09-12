Frank Rubio, uzayda en uzun süre kalan ABD’li oldu

Altı aylık bir misyon için iki Rus kozmonot ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden Frank Rubio, Soyuz MS-22 aracında arıza tespit edilmesi üzerine planlanan tarihte dünyaya dönemedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada “Astronot Frank Rubio, daha önceki 355 günlük rekoru aşarak ABD’nin uzaycılık tarihinde yeni bir rekor kırdı” denildi. Rubio’nun, 27 Eylül’de Dünya’ya döneceği ve o tarihe kadar kesintisiz olarak 371 gün uzay görevinde bulunmuş olacağı kaydedildi.

6 AYLIK MİSYON İÇİN GİTTİ, ÜLKE REKORUNU KIRDI

21 Eylül 2022’de uzaya giden Rubio, görevi tamamladığında, uzayda 1 yıldan uzun süre kalan ilk ABD’li astronot olma ünvanını da elde edecek.

Rubio ve beraberindeki iki Rus kozmonot, altı aylık bir misyon için Rus Soyuz kapsülü ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gitmişti. Ancak Soyuz MS-22 aracında arıza tespit edilmesi üzerine kapsül, mürettebatsız olarak dünyaya dönmüş, NASA da Rus ve ABD’li mürettebatın dünyaya dönebilmesi için yeni bir uzay aracı gönderileceğini bildirmişti.

Yeni bir uzay aracı gönderilme sürecinde de Rubio, ülkesindeki rekoru kırmış oldu.

DÜNYA REKORU POLYAKOV’A AİT

Öte yandan Rubio, uzayda en uzun süre kalan ABD’li astronot olsa da dünya rekoru 437 günle Rus kozmonot Valeri Polyakov’a ait.

Polyakov, Ocak 1994-Mart 1995 döneminde 437 gün uzayda kalıp dünya rekorunu elde etmişti. (AA)