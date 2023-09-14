Fransa satışını yasaklamıştı… AB’den iPhone 12 açıklaması

Avrupa Birliği, Fransa'nın iPhone 12 modelinin satışını durdurma kararını incelediğini bildirdi. Üye ülkeler de bu kısıtlamayı 3 ay içinde değerlendirecek.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Fransa’nın iPhone 12 modelinin satışını durdurma kararının ardından harekete geçti. Komisyon, üye ülkelere bilgi veren Fransa’nın aldığı önlemleri inceleceğini açıkladı.

AB Komisyonu Sözcüsü Sonya Gospodinova, Brüksel’de düzenlenen günlük basın toplantısında Fransa’nın Apple iPhone 12 modelinin satışını durdurma kararı hakkında AB’de yürütülecek sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

DİĞER ÜLKELERE BİLGİ VERİLDİ

Gospodinova, Fransız yetkililerin, iPhone 12’nin Fransa’daki satışlarını kısıtlamak için aldıkları önlemler konusunda komisyona ve diğer üye ülkelere bilgi verdiğini belirtti. Bu bildirimin AB’nin radyo ekipmanı cihazlarına ilişkin direktifinde belirtilen ve Tek Pazar’da geçerli olan bir yükümlülük temelinde yapıldığını söyledi.

Gospodinova, AB kuralları uyarınca bazı ürünlerin dolaşımını kısıtlayacak tedbirleri üstlenen veya alan üye ülkenin, bunu diğer üye ülkelere bildirmesi gerektiğini hatırlattı. Üye ülkelerin bu kısıtlamaları incelemek ve buna itiraz edip etmemek için 3 aylık süreleri olduğunu vurguladı.

“ŞU AN İÇİN ÖNLEM ALINMAYACAK”

Gospodinova, “Mevcut durumda üye ülkelerin tepkilerini bekliyoruz. Komisyon, bu tepkileri beklerken herhangi bir önlem almayacak” diye konuştu.

Fransa’da elektronik cihazların yaydığı elektromanyetik dalga miktarını kontrol eden kurum, 141 telefon modeli üzerinde yapılan kontrollerde iPhone 12’nin Avrupa’da izin verilen radyasyon miktarını geçtiğini duyurmuştu. Avrupa’da bir telefon cepte veya elde tutulduğunda, 4W/kg radyasyon miktarına sahip olması zorunluluğu bulunurken, bu miktarın iPhone 12 model telefonda 5,74 W/kg olduğu ortaya konulmuştu. (AA)

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