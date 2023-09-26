Gizemli şirketin satın aldığı arazi olay oldu…

ABD bu gayrimenkul yatırımını konuşuyor.... Bir grup teknoloji lideri aldıkları 800 milyon dolarlık araziye 'retro' bir şehir kuracak. Ancak yerel yöneticiler tarım arazileri imara açıldığı için bu plana tepkili...

Sozcu.com.tr

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ABD’de bir süredir teknoloji dünyası satın alınan gayrimenkul ile çalkalanıyor. Kuzey Kaliforniya’da gizlice 800 milyon dolarlık arazi satın alan Silikon Vadisi yatırımcılarının bir şehir kurmak istedikleri ortaya çıktı. Bu devasa projeye de California Forever deniliyor.

Aslında proje ilk etapta pek de duyurulmadı, sadece Flannery Associates isimli gizemli bir şirketin Solano bölgesinde 20 bin hektarlık bir tarımsal arazi aldığı biliniyordu.

Flannery Associates, hakkında herhangi bir bilginin yer almaması da kısa sürede söylentileri ortaya çıkardı. Disney’in yeni bir eğlence parkı yaptığından ABD ordusu için yeni bir çalışma alanı oluşturulduğuna kadar pek çok teori üretildi.

Ancak sonunda bunun aslında Silikon Vadisi yatırımcılarının yeni gözdesi olduğu ortaya çıktı. Dünyanın önde gelen birkaç ismi, akıllı bir şehir hayaliyle California Forever isimli projeye dahil olmuştu.

Aslında bu, pek de sıra dışı bir durum değil. Bill Gates’ten Elon Musk’a kadar Silikon Vadisi’nin önde gelen isimleri akıllı şehir planlarıyla zaman zaman dikkat çekerler.

Örneğin; bu yılın başlarında Musk, şirket çalışanlarının yaşaması için “Snailbrook” adını vereceği bir kasaba inşa etmek amacıyla Austin, Texas dışında 3.500 dönümlük bir arazi satın aldı.

YATIRIMCILAR ARASINDA TANINMIŞ İSİMLER VAR

California Forever’ın kurucusu olan 36 yaşındaki eski Goldman Sachs yatırımcısı Jan Sramek ile birlikte projeye birbirinden ünlü teknoloji lideri de destek oluyor. İşte o isimler:

Reid Hoffman: LinkedIn'in kurucularından biri olmakla beraber, Paypal'i yaratan kurulda yer alıyor.

Lauren Powell Jobs: Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın eşi, aynı zamanda Forbes dergisine göre teknoloji endüstrisindeki en zengin kadın.

Michael Moritz: Apple, Google, Instagram, Paypal, Whatsapp ve Zoom'a da yatırım yapmış olan Sequoia Capital şirketinin ortağı.

John Doerr: Amazon, Google ve Twitter'a yatırım yapan Kleiner Perkins şirketinin başkanı. 9,8 milyar dolarlık bir servete sahip.

PROJENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Peki bu kadar ünlü yatırımcı ile ve bu kadar büyük bir alan ile California Forever’da neler planlanıyor?

California Forever’ın kurucusu Sramek, “Biz, bazı mimarların, yarının şehrini inşa etme vizyonuna kapılan insanların yeni şehirler inşa etme girişimlerinden çok farklıyız. Biz dünün şehrini inşa etmek istiyoruz” diyerek retro bir tarz benimsediklerine dikkat çekiyor.

2016 yılında Silikon Vadisi’ndeki girişim hızlandırma şirketi Y Combinator, California’nın uygun fiyatlı konut krizini çözebilecek bir şehri nasıl inşa edebileceğini araştırmaya başlamıştı.

The Times’ın haberine göre de 2017 yılında Flannery Associates, Solano County arazisini temiz enerjiyle çalışan ve on binlerce sakini barındıran bir şehre dönüştürme fikrini ortaya attı. Emlak verileri ilçedeki mevcut ortalama konut fiyatının 585 bin dolar olduğunu gösteriyor.

Yeni kurulacak şehrin, taşıtlara kapalı, bisikletle gezmeye uygun, yeşil alanı ve gölleri olan bir yer olması hayal ediliyor. Ayrıca sakinlerinin de çevreyi koruduğu, konutların ve yeterli istihdamın olduğu bir kent olmak hedefleniyor.

California Forever’ın internet sitesinde de çocukların büyüyüp gitmek isteyecekleri bir yer değil, dışarıdan insanlar için de cazip gelecek bir yer yaratılmak istendiği belirtiliyor.

BELEDİYE BAŞKANI TEPKİLİ

Fairfield belediye başkanı Catherine Moy ise bu planlara tepkili. Moy verdiği bir demeçte, Kaliforniya’da kalan sınırlı tarım arazilerinin bir kısmını geliştirmenin iyi bir fikir olmadığını söylüyor.

Moy, “Benim önerim şu: Bu milyarderler milyarlarca dolarlarını alıp Silikon Vadisi’ne geri dönsünler ve çalışanlarının aynı bölgede çalışıp yaşayabilmesi için orada düşük gelirliler için yüksek apartmanlar inşa etsinler” dedi.

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