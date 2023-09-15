Google, konum verilerini kapatanları da izlemiş

Google, ABD'nin California eyaletinde, konum izini kapatan kullanıcıları da izlediğini kabul etti. Şirket, bu uygulamayı ticari kazancı uğruna yaptığını belirtti.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde birçok skandalla ve veri ihlaliyle gündeme ABD merkezli yazılım ve teknoloji şirketi Google’a yöneltilen suçlamada dikkat çekici bir sonuç ortaya çıktı… Google, konum izini kapatan kullanıcıları da izlediğini kabul etti.

Google, ABD’nin California eyaletinde, “konum izleme uygulamaları konusunda tüketicileri yanıltmakla” suçlandığı davada, 93 milyon dolar para ödeme konusunda eyaletle anlaşmaya vardı.

California Başsavcısı Rob Bonta, yaptığı açıklamada, Google’ın kullanıcıların konum izini kapattıklarında takibin bırakıldığını belirtmesine rağmen hareket izlerini izlemeyi sürdürdüğünü söyledi. Bonta, Google’ın bu uygulamayı ticari kazancı uğruna yaptığını belirterek, “Bu kabul edilemez ve bugünkü uzlaşmayla Google’ı sorumlu tutuyoruz” dedi.

93 MİLYON DOLAR ÖDENECEK

Anlaşma kapsamında Google, California eyaletine 93 milyon dolar ödeyecek. Şirket, bu konuda herhangi bir hatası olmadığını belirtirken, anlaşma kapsamında bazı kısıtlamaları kabul etti.

Başsavcı Bonta, Google’ın bundan sonra konum izini kapatan kullanıcıları takip etmesini yasaklayan bir yasa teklifini de California Eyalet Meclisi’ne sunacağını açıkladı.

Bu haber, Google’ın kullanıcı gizliliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Şirket, bu uygulamayı kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yaptığını savunuyor.

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