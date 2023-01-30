Google yöneticisi, kadın iş arkadaşının tacizine uğradıktan sonra kovuldu

Bir Google yöneticisi, lüks bir şirket yemeğinde üst düzey bir kadın meslektaşının kendisine yönelik ilgisini reddettiği için teknoloji devi tarafından işten çıkarıldığını iddia etti.

Sozcu.com.tr

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48 yaşındaki Google yöneticisi Ryan Olohan, şirketin üst düzey yöneticilerinden biri olan Tiffany Miller’ın, Aralık 2019’da bir restoranda, kendisini elle taciz ettiğini ve romantik yönden ilgi gösterdiğini ama kendisi karşılık vermediği için işten atıldığını söyledi.

İddiaya göre, Google’ın programatik reklamcılık departmanının yöneticisi Miller, Olohan’ın karın kaslarını okşadı, fiziğine iltifat etti ve mahkeme belgelerine göre kendi evliliğinin “baharattan yoksun olduğunu” söyledi.

Olay, Olohan’ın, Google’ın Manhattan ofisinde Miller’ın da dahil olduğu yeni bir yönetim ekibine katılmasından ve yiyecek, içecek ve restoranlardan sorumlu genel müdürlüğe terfi etmesinden kısa bir süre sonra bir şirket yemeğinde ortaya çıktı.

ŞİKAYET ETMİŞ AMA…

Yedi çocuk babası evli bir erkek olan Olohan, başlangıçta meslektaşlarının çoğunun sarhoş olduğu için olayı gündeme getirmekten rahatsız olduğunu söylerken, iş arkadaşları daha sonra bu davranışı “Tiffany’nin Tiffany olması” olarak değerlendirdi.

Olohan, sorunu ertesi hafta Google’ın insan kaynakları departmanına bildirdiğini ancak şikayetten hiçbir sonuç çıkmadığını söyledi.

Davaya göre İK temsilcisi; “şikayetin tersi”, yani beyaz bir erkeği taciz etmekle suçlayan bir kadın olsaydı şikayetin kesinlikle hızlıca işleme alınacağını açıkça kabul etti.

İNTİKAM BAŞLADI

Olohan, şikayette bulunduktan sonra Miller’ın kendisine misilleme yapmaya başladığını iddia ediyor, ancak şikayet Miller’ın onu neyle suçladığını belirtmiyor.

Misillemenin Aralık 2021’de Google tarafından düzenlenen ve Miller’ın meslektaşlarının önünde Olohan’ı sarhoş bir şekilde uyardığı bir etkinlikte devam ettiği iddia ediliyor.

Miller daha sonra özür diledi ve dava belgeleri, “Google, Miller’ın, Olohan’a yönelik devam eden tacizinin onun cinsel yaklaşımlarını reddetmesinden kaynaklandığının farkında olmasına rağmen, yine herhangi bir işlem yapmadı” iddiasında bulunuyor.

Miller, Nisan 2022’de bir karaoke bardaki şirket toplantısı sırasında Olohan’ı bir kez daha sarhoş bir şekilde azarladı.

İŞTEN ÇIKARMA İÇİN FARKLI SEBEPLER GÖSTERİLDİ

Olohan, kendisine yönetim ekibinde “çok fazla beyaz adam” olduğunu söyleyen amiri tarafından artan bir baskı hissetmeye başladığını söyledi. Dava, Olohan’ın temmuz ayında ekibinde bir kadına yer açmak için bir erkek çalışanı kovması için teşvik edildiğini iddia ediyor.

Ertesi ay Google, Olohan’ı kovdu ve şirketteki 16 yılın ardından işine son verdi.

Bir video konferans görüşmesi sırasında Olohan, Google Çalışan Soruşturmaları ekibi tarafından kendisine “kapsayıcı” olmadığı için kovulduğunun söylendiğini söyledi.

Olohan’a neden kapsayıcı olmadığı hakkında da, yüksek performanslı çalışanları kayırdığı ve diğer çalışanlar hakkında yaptığı bazı yorumlar olduğu söylendi.

TAZMİNAT BELİRSİZ

Olohan’ın belirsiz tazminat talep eden davasında, hem Google hem de Miller sanık olarak yer alıyor. Dava, onları “ayrımcılık, misilleme yapmak ve düşmanca bir çalışma ortamını teşvik etmekle” suçluyor.

Miller’ın bir sözcüsü ise, The Post’a yaptığı açıklamada, müvekkiline yönelik suçlamaları reddetti.

Sözcü, “Bu dava, Google’da Miller’dan kıdemli olan hoşnutsuz bir eski çalışan tarafından uydurulmuş, sayısız yalanla dolu olayların kurgusal bir anlatımıdır. Miller, Olohan’a karşı hiçbir zaman ‘hamle’ yapmadı, ki tanıklar bunu kolayca doğrulayabilirler.” dedi.



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