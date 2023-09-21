Google’da öldüren hata… Yıkılmış köprüye yönlendirdi

Google, ölümcül bir hataya neden oldu. Philip Paxson isimli ABD'li bir vatandaş Google'ın Haritalar uygulamasının yönlendirmesiyle yıkılmış bir köprüden geçmeye çalışırken kaza yaparak hayatını kaybetti. Paxson'ın acılı eşi, teknoloji devine dava açtı.

Sozcu.com.tr

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Teknoloji devi Google, bu defa geliştirdiği yapay zekâ sistemleri ya da cihazlarıyla değil, trajik bir kaza ile gündemde.

Şirketin ‘Haritalar’ uygulamasını kullanan 47 yaşındaki, iki çocuk babası Philip Paxson, uygulamanın kendisini yıkılmış bir köprüye yönlendirmesi yüzünden kaza yaparak hayatını kaybetti.

Google, Paxson’ın yıllar önce yıkılan Kuzey Carolina Köprüsü’nden geçerken ölmesinin ardından ihmal davasıyla karşı karşıya kaldı.

30 Eylül 2022’de eyalet polisleri, Philip Paxson’u, yaklaşık on yıl önce çöken bir köprünün altında devrilen kamyonetinde boğulmuş halde buldu. Paxson’ın kayınvalidesi Facebook’taki bir gönderide, ne yıkılan köprüde ne de ona giden yolda sürücüleri tehlikeye karşı uyaracak herhangi bir bariyer veya uyarı işareti bulunmadığını yazdı.

Gönderi şu satırlarla devam ediyor: “Karanlık ve yağmurlu bir geceydi ve onu asfalt bir yoldan nehre inen bir köprüye yönlendiren GPS’ini takip ediyordu. Ailesi ve arkadaşları onu çok özleyecek. Tamamen önlenebilir bir kazaydı. Ölümünün acısını yaşıyoruz.”

Associated Press’e göre Paxson ailesinin davasında, Google’ın yanı sıra, kazanın meydana geldiği araziden ve çevredeki arazilerden sorumlu olan bir dizi özel mülkiyet yönetimi şirketi de yer alıyor.

Google’dan bir sözcü Guardian’a yaptığı açıklamada Paxson Ailesi’ne üzüntülerini sunarken, “Amacımız Haritalar’da doğru rota bilgileri sağlamak. Şu an bu davayı inceliyoruz” dedi.

Paxson Ailesi’nin avukatları, köprüyle ilgili daha önce bölge sakinleri tarafından şirketin uyarıldığını belirtiyor. Hatta birkaç kişinin haritalarda köprüyü işaretlemeye çalıştığını ve şirketin sorunu çözmesini sağlamak için 2020’de “düzenleme öner” özelliğini kullanmaya çalışan bir Hickory sakininin e-posta yazışmalarını da davaya dahil ettiklerini iddia ediyor. Avukatlar, Google’ın bu önerilere hiçbir şekilde yanıt vermediğine dikkat çekiyor.

Phillip Paxson’un eşi Alicia Paxson ise insan hayatına önem verilmediğini belirterek şunları söyledi: “Kızlarımız babalarının nasıl ve neden öldüğünü soruyorlar ve ben onların anlayabilecekleri kelimeleri bulamıyorum çünkü bir yetişkin olarak GPS yönlerinden ve köprüden sorumlu olanların nasıl bu şekilde hareket edebildiklerini hâlâ anlayamıyorum.”

GPS nedeniyle hayatını kaybeden ilk kişi Phillip Paxson değil.

2020 yılında, 18 yaşındaki bir Rus vatandaşı, kendisi ve bir arkadaşıyla birlikte ülkenin meşhur “Kemik Yolu”nda Google Haritalar’ın rotasını takip ettikten sonra bir hafta boyunca araçta mahsur kalıp donarak öldü.

2019 ise Endonezya’nın Jakarta kentinde bir kamyon şoförü, Google Haritalar rotasını takip ettikten sonra uçurumdan uçtu.

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