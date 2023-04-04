Google’dan kemer sıkma hamlesi: Zımba ve bant kararı

ABD merkezli yazılım ve teknoloji şirketi Google, Ocak ayında 12 bin kişiyi işten çıkardıktan sonra yeni kemer sıkma politikalarını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin önde gelen teknoloji ve yazılım şirketlerinden biri olan Google, yeni kemer sıkma politikalarını çalışanlarına duyurdu.

Şirketin finanstan sorumlu genel müdür yardımcısı Ruth Porat, çalışanlara gönderdiği e-posta ile şirketin yeni hamlelerini açıkladı. Maliyetleri düşürmek için çalışanlara sunulan bazı uygulamaların sonlandırılacağını belirten Porat, 2023 yılı için hedeflere hızlı ve etkili bir şekilde ulaşılmasının istendiğini söyledi.

Google’ın çalışanlarına sunduğu fitness dersleri, zımba ve selobant gibi uygulama ve malzemelerin de sonlandırılacağı belirtildi. Öte yandan Google çalışanlarının iş bilgisayarlarının değiştirilme sıklığının da azaltılması yönünde karar çıktı.

Uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ve çoğu çalışanın ofise gitmemesi nedeniyle pazartesi gününden cuma gününe kadar hizmet veren kurum içi lokanta ve cafelerin de kapatılmasının gündemde olduğu belirtildi.

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