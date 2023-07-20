Greenpeace’ten dikkat çekici çağrı: Uçak biletleri, trenlerden daha ucuz tutuluyor

Greenpeace, Avrupa'nın insanları ucuz uçuşlar gibi "kirli" ulaşım biçimlerine teşvik ettiğini ve "aşırı" vergi indirimlerinin gezegeni kirlettiğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Kar amacı gütmeyen uluslararası çevre örgütü Greenpeace, yayınladığı rapora göre, tren biletlerinin aynı güzergahlardaki uçuşların ortalama fiyatının iki katı kadar olduğunu ortaya koydu.

Dokuz farklı günde yer alan 112 güzergahtaki biletler karşılaştırıldı ve Londra’dan Barselona’ya gitmek için trene binmenin maliyetinin uçağa binmenin maliyetinin 30 katına kadar çıktığını buldular.

Greenpeace aktivistleri, inceledikleri güzergahların 79’unda ortalama olarak tren yolculuğunun uçmaktan daha pahalı olduğunu gördü. Birçok rotada, ortalama maliyet daha yüksek olsa bile trenin uçaktan daha ucuz olduğu bazı günler vardı.

Trenler, rotaların 23’ünde test edilen dokuz günün sekizinde veya dokuzunda uçakları geçti. Bunların yarısı, düzenli ve güvenilir bağlantılara, iyi bir hıza ve 4.500 TL’nin altındaki biletlere sahip oldukları için “harika” kabul edildi.

En iyi hatlar, yurt içi seyahat için Lizbon-Porto ve Madrid-Barselona ve uluslararası seyahat için Berlin-Prag, Zürih-Viyana ve Prag-Budapeşte olarak tespit edildi.

“GERÇEK MALİYETİ BAŞKALARI ÖDÜYOR”

Greenpeace aktivisti Lorelei Limousin, “300 TL’lik uçak biletleri ancak işçiler ve vergi mükellefleri gerçek maliyeti ödediği için mümkün. Gezegenin ve insanların iyiliği için, politikacılar bu durumu tersine çevirmek ve trene binmeyi daha uygun bir seçenek haline getirmek için harekete geçmeli.”

“Uçmak, bir insanın yapabileceği en kirletici faaliyetlerden biridir ve aynı zamanda temizlenmesi en zor olanlardan biridir. Bitki bazlı etler ve elektrikli araçlar gibi daha temiz alternatifleri olan hamburger yemek veya araba kullanmaktan farklı olarak, iklimi değiştirmeden uçmanın bir yolu yok.” diye eleştirdi.

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