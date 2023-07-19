Greenpeace’ten iklim değişikliği uyarısı: Tarihi eserler risk altında

Greenpeace, iklim değişikliğinin Çin'deki tarihi eserlere etkisini ortaya koyan bir rapor yayımladı.

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Küresel iklim değişikliği ile ilgili Greenpeace’ten endişe yaratan bir rapor geldi…

CNN’in haberine göre, Greenpeace’in yayımladığı yeni rapor, Çin’in İpek Yolu üzerindeki mağaralarında bulunan tarihi Budist fresklerinin ve heykellerinin, iklim değişikliğinin sebep olduğu aşırı yağışlar nedeniyle yok olma tehdidiyle karşı karşıya kaldığını ortaya koydu.

Raporda, çölde değişen iklim koşullarının, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Mogao Mağaraları dahil olmak üzere, birçok mağaradaki heykel ve duvar resmini olumsuz etkilediğine işaret edildi.

Son 20 yılda, ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde yağışlı günlerin sayısının azaldığı ancak toplam yağış miktarının arttığı belirtilen raporda, bu durumun şiddetli yağışlara sebep olduğu kaydedildi.



Bölgedeki sıcaklıkların da dünya geneline kıyasla daha hızlı arttığı bilgisinin yer aldığı raporda, yüzyıllardır savaş, deprem ve kum fırtınalarına karşı ayakta kalmış bazı mağaralardaki duvar resimlerinin iklim değişikliği nedeniyle şimdiden bozulmaya başladığı ve bazı tarihi eserlerin birkaç yıl içinde yok olabileceğine vurgu yapıldı.

ARTAN NEM SOYULMALARA NEDEN OLUYOR

Artan nemin, duvar resimlerinin yüzeyindeki tuzun kristalleşmesini hızlandırarak soyulmalarına neden olduğunun bildirildiği raporda, yağmur suyu sızıntılarının resimleri aşındırdığı ve ani sellerin bazı mağaraların çökmesine neden olduğu aktarıldı.

Greenpeace araştırmacısı Li Zhao, Gansu’nun mağaralarıyla ünlü olduğunu belirterek, “Çölde artan yağışlar ciddi bir risk oluşturuyor. Nemde ani artışlar, ani seller ve göçükler şimdiden yaşanmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Li, raporun, Çin’in ülke çapındaki tarihi eserlerin durumunu tespit etmek amacıyla başlattığı inceleme sürerken yayımlandığını kaydedildi. (AA)