Greta Thunberg haklı olabilir: Küçük penis ve hızlı araba isteği arasında bağlantı var

Yeni bir araştırmaya göre; eğer erkekler sıradan üreme organlarına sahip olduklarına inanıyorlarsa, sıra dışı arabaları tercih etme olasılıkları daha yüksek. Araştırma, akıllara 2022'nin son günlerinde Twitter'da lüks otomobilleriyle övünen sosyal medya fenomeniyle atışan Greta Thunberg'i getirdi.

Sozcu.com.tr

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2022’nin son günlerinde Greta Thunberg ve Andrew Tate arasında yaşanan tartışma sosyal medyada adeta viral olmuştu.

Eski kickboksçu ve şimdinin insan kaçakçılığı, tecavüz, organize suç örgütü kurmak ile suçlanan ismi Andrew Tate, Twitter’dan Greta Thunberg’e hitap ederek, “33 tane arabam var. Bugatti’mde w16 8.0L dörtlü turbo var. İKİ Ferrari aracımda 6.5L v12’ler var. Bu sadece başlangıç. Lütfen e-posta adresini ver, böylece araba koleksiyonumun tam bir listesini ve ilgili muazzam emisyonlarını gönderebilirim” diye yazmıştı.

Thunberg de “Evet lütfen, aydınlat beni: küçükpenisenerjisi@kendinebirhayatkur.com” diye yanıt vermişti. Thunberg’in tweet’i 3.9 milyon beğeni alırken yılın tweet’i olarak anılmaya başlandı.

Bazı kesimler Thunberg’in tweet’ini cinsiyetçi bulsa da araştırmalar Thunberg’den yana gibi görünüyor.

Yeni bir araştırmaya göre; Greta Thunberg’in önerdiği gibi, penislerinin boyutu konusunda güvensiz olan erkekler spor arabalar konusunda daha istekli.

“Küçük Penisler ve Hızlı Arabalar” isimli çalışma, erkekleri penislerinin gerçekte olduğundan daha az etkileyici olduğunu düşünmelerini sağlayıp hızlı bir araba satın almayı ne kadar istediklerini test etmeyi içeriyor. Ve araştırma bulgularına göre; eğer erkekler sıradan üreme organlarına sahip olduklarına inanıyorlarsa, sıra dışı arabaları tercih etme olasılıkları daha yüksek.

Araştırmacılar bunun nedeninin ise dezavantajlı birincil cinsel özelliklerini, telafi etmeye çalışmak olarak yorumluyor. Yani; İsveçli çevre aktivisti Thunberg’in Andrew Tate’e yazdığı gibi “küçük penis enerjisine” sahipler.

Örneğin Tate; Romanya’da tecavüz ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuklanmadan önce, spor otomobillerinden birinin önünde poz verirken, “Lütfen e-posta adresinizi verin, böylece araba koleksiyonumun tam bir listesini ve ilgili muazzam emisyonlarını gönderebileyim” dedi.

Tate, bu şekilde zenginlik ve başarı gösterdiğini düşünürken, Thunberg ise Tate’in dezavantajlı bir birincil cinsel özellik sergilediğini düşünerek yanıt verdi.

ERKEKLER VE KADINLAR AYNI FİKİRDE DEĞİL

Thunberg, etkileyici arabalar ile daha az etkileyici cinsel organlar arasında bir bağlantı öneren ilk kişi değil. Bir ankette, spor araba sahiplerinin yüzde 30’undan fazlası, ortalamanın üzerinde penislere sahip olduklarını iddia ederken, kadın partnerlerinin yalnızca yüzde 12’sinin bu erkeklerle aynı fikirde olduğu ortaya çıktı.

UCL’den Profesör Daniel Richardson, bir arabanın diğer yetersizlikleri giderebileceğini düşünmenin o kadar da saçma olmayabileceğini söylüyor: “Gösterişçi tüketim fikri var. Boşa harcayacak kaynaklarınız olduğunu göstermek için kaynakları harcıyorsunuz. Bu durumda eğer bir tavus kuşu olsanız, o kadar çok tüy çıkarırsınız ki onlarla zar zor yürüyebilirdiniz.”

GERÇEK BOYUT DEĞİL, İNANDIKLARI BOYUT ÖNEMLİ

Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise; erkeklerin gerçek penis boyutundansa, o penis boyutuna olan inançlarının önemli olmasıydı.

200 erkeğin katıldığı araştırmada, bir spor arabanın fotoğrafı gösterilmeden önce, erkeklere ortalama ereksiyon halindeki erkek penisinin ya 10 cm uzunluğunda ya da 18 cm olduğu söylendi. Ortalama aslında 13 cm idi ve bu bilgi erkeklerin benlik saygısını hedefliyordu.

Yanıtlara göre ise; genel olarak, spor araba genç erkekler arasında daha popülerdi. Yeterli donanıma sahip olduklarına inanan yaşlı erkeklerde ise bu ilginin azaldığı görüldü. Yine de kendilerini güvensiz hissediyorlarsa genç bir adamın spor araba tutkusu seviyesine geri döndüler.

Araştırma, Thunberg’in kast ettiği iddiayı güçlendirse de hâlâ bazı aydınlanmamış kısımlar var. Araştırmacılar özellikle bulguların sadece arabaya mı özgü olup olmadığını araştırmak istiyor.

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