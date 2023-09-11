Gün ışığında yok olan dövmeler için sihirli mürekkep yaptı

Amerikalı mühendis geliştirdiği yeni dövme mürekkebiyle dikkat çekti. Adına "sihirli mürekkep" denilen yeni icat ile dövmeler ultraviyole ışıkla görünürken, gün ışığında ise yok oluyor.

Sozcu.com.tr

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Dövme yaptırmak pek çok kişi için son derece çekici olsa da aileler ya da zaman zaman iş yerindeki yöneticiler tarafından hoş karşılanmayabiliyor. İnsanların yaşadığı bu sorundan ilham alan Colorado’da yaşayan nanomühendis Carson Bruns de ultraviyole ışıkla açılıp gün ışığında, hatta el feneriyle kapanan ‘sihirli mürekkep”i geliştirdi.

Colorado-Boulder Üniversitesi’ndeki yardımcı doçent, buluşu kendi üzerinde denedi ve ön koluna küçük mavi bir nokta dövmesi yaptı. Ardından da üniversitesindeki laboratuvarında test etti ve bir meslektaşından yardım istedi. Üniversitenin alışılmışın dışında fikirler üretmeye odaklanan ATLAS Enstitüsü ile birlikte çalışan Bruns, Rihanna, Lebron James, Justin Bieber ve Adele gibi yıldızların dövmelerini yapan dövme sanatçısı McCurdy ile ekip kurdu.

Bruns, artık ‘sihirli mürekkep’ adını verdiği icadını gelecek yılın başlarında seçilmiş bir grup sanatçının kullanımına sunmayı planlıyor ve daha sağlıklı, daha ucuz ve tüketicilere ulaşması daha kolay olan akıllı dövmeler konusunda uzun vadeli umutlar besliyor.

Bruns, bu yeni mürekkep ile akıllı dövme alanında da yeni adımlar atılabileceğini umuyor. Hatta mühendis, kalıcı güneş koruyucu görevi görmesi beklenen başka bir mürekkep geliştirdi ve bu mürekkep küçük bir grup fare üzerinde test edildi bile, ancak henüz tüketicilere sunulmuyor.

Ayrıca dövmelerin bir gün sadece rengine bakarak kan şekeri seviyeleri hakkında uyarmak için nasıl kullanılabileceğini de belirtiyor.

Ancak Bruns ve ekibinin yeni dövme malzemesine bazı uzmanlar temkinli yaklaşıyor. New York-Binghamton Eyalet Üniversitesi’nden kimyager John Swierk, yeni ürünü şu sözlerle yorumladı; “Şu anda kullanılan dövme pigmentlerinin çoğu uzun süredir kullanılıyor. Ancak sihirli mürekkep söz konusu olduğunda bilinmeyenden korkulabilir. Birisi Magic Ink ile dövme yaptıracaksa, o mürekkebin gelecekte neler getireceğine dair bir dereceye kadar belirsizliği kabul etmek zorunda.”

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