Günde bir saat çalışıyor, 150 bin dolar maaş alıyor

Google'da çalışan bir yazılım mühendisinin aldığı maaş olay oldu. 20'li yaşlarındaki mühendisin günde sadece bir saat çalışarak 150 bin dolar kazanması dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Teknoloji endüstrisinde çalışanların aldığı ücretler ve iş yükleri zaman zaman sosyal medyada ve iş dünyasında tartışılan konulardan biri.

Elon Musk gibi çalışanlarına kısa proje teslim tarihleri verip âdeta ofiste kalmalarını isteyen patronlar olduğu gibi Google gibi hafif bir iş yükü ile yüksek maaş veren şirketler sık sık tartışma konusu oluyor.

Son olarak da Insider’ın bir haberiyle Google gündeme geldi. Habere göre; Google’daki Z kuşağından bir yazılım mühendisi günde bir saat çalışarak 150 bin dolar kazanıyor ve zamanının geri kalanını da kendi girişimi için kullanıyor.

20’li yaşlarındaki Google’da yazılım mühendisi olan ve gerçek adı yerine Devon takma adını kullanan bir çalışan, Fortune’a teknoloji devi için günde yaklaşık bir saat çalıştığını ve 150 bin dolar maaş kazandığını söyledi. Devon, anlattığına göre; genellikle sabah 9 civarında yataktan kalkıyor, duş alıyor ve kahvaltı hazırlıyor, ardından sabah 11’e veya öğlene kadar Google için çalışıyor. Günün geri kalanında da kendi girişimi için çalıştığını ve meslektaşlarının hiç terfi almadan gece geç saatlere kadar çalıştığını görünce çok çalışmanın anlamlı olmadığını söylüyor.

KİMSE ŞÜPHELENMEMİŞ

Devon, rahat çalışma ortamı ve hafif iş yüküyle Google’da yer alan tek kişi değil. 22 yaşındaki Jason takma isimli bir mühendis de daha önce Insider’a, gelirini artırmak için haftada 30 saatten fazla olmamak üzere iki tam zamanlı uzaktan yazılım mühendisliği işinde çalıştığını söylemişti. Jason, “İlk işimde iş yükümün yeterince düşük olduğunu hissettim ve eğer bunu kaldıramazsam o zaman işlerden birinden ayrılabileceğimi biliyordum” demişti.

Devon, Fortune’a Google’da hiç kimsenin kendisinin birkaç saat çalıştığından şüphelenmediğini söyledi. Şu anki görevinden önce Google’da staj yaptığında, muhtemelen günde iki saatten az çalıştığını da belirtti. Devon, “Uzun saatler çalışmak isteseydim bir startup’ta olurdum” dedi. Google’daki yazılım mühendisleri yılda 718 bin dolara kadar maaş alabiliyor.

Bu tip hikayeler, Google ve Meta gibi teknoloji şirketlerindeki çalışanların asgari çalışma saatleri için yüksek maaş alıp almadıkları konusundaki tartışmaları gündeme getirmiş ve hatta bu durumu, bazı teknoloji uzmanları “sahte iş” olarak adlandırmıştı.

Bazı uzmanlar teknoloji şirketleri arasındaki rekabetin maaşlara yansıdığını, personel sayısının ise gösteriş amaçlı yüksek tutulduğunu ileri sürerken, bazı eleştirmenler de şirketlerin yeni işe alınanları meşgul edecek yeterli işi olmadığını söylüyor.

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