Güneş tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?

Amerika Birleşik Devletleri’nin batısının yanı sıra Orta ve Güney Amerika’nın bazı kısımlarında “ateş çemberi” güneş tutulması görünecek. Güneş, biraz daha küçük görünecek ve gökyüzünde parlayan bir halka oluşturacak olan ay tarafından engellenecek. Güneş tutulması, 14 Ekim 2023'te meydana gelecek ve Türkiye'den görülemeyecek.

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Ay’ın güneşi tamamen engellediği tam güneş tutulmasından farklı olarak, halkalı bir güneş tutulması olacak ve ay gökyüzünde tamamen güneşin yüzünü kapatacak kadar büyük görünmeyecek ancak ayın etrafında bir güneş ışığı halesi oluşacak böylece gökyüzünde “ateş çemberi” tutulması görülecek. Halkalı güneş tutulması olarak bilinen bu olay, en son 2012'de ABD'de görüldü ve 2039'a kadar ABD'de tekrar görülmeyecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, NEREDE GÖRÜLECEK?

14 Ekim 2023'te halkalı güneş tutulması meydana gelecek. Bu günde Ay, Dünya ile Güneş'in tam arasına girecek.

ABD, Orta Amerika ve Güney Amerika'nın bazı bölgeleri en iyi manzaralara sahip olacak.

Halkalı tutulma ilk olarak Oregon'un güneybatısında sabah saatlerinde başlayacak. Tutulmanın yolu buradan güneydoğuya, Nevada, Utah, New Mexico ve Teksas'a doğru ilerliyor.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DE GÖRÜLECEK Mİ?

14 Ekim güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDEN OLUR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL İZLENİR?

Güneşe asla özel koruma olmadan dürbün, teleskop veya çıplak gözünüzle bakmayın. Astrofotoğrafçılar ve gökbilimciler, güneş tutulmaları veya diğer güneş olayları sırasında güneşi güvenli bir şekilde gözlemlemek için özel filtreler kullanırlar.

Güneşi gözlemlerken normal güneş gözlüklerini kullanmak yeterli değildir. Tutulmayı izlemeyi uman gözlemciler güneş gözlemi veya tutulma gözlüğü kullanmalıdır. Bunlar mevcut değilse, güneş ışığını bir yüzeye yansıtmak için iğne deliği projektörü kullanmak gibi başka bir dolaylı görüntüleme yöntemi kullanabilirler.