Gurbetçiyi zengin eden göktaşı 4,5 milyar yaşında

Almanya’nın kuzeyinde Şahin Ailesi'nin bahçesine düşen 3,7 kilo ağırlığında ve 200 bin Euro değerindeki göktaşının 4,5 milyar yaşında olduğu belirlendi. Uzmanların incelediği meteorun, Mars ile Jüpiter arasında dolaşırken, başka bir meteorla çarpışıp Dünya'ya yöneldiği ve çok yüksek oranda metal içerdiği açıklandı.

Ali GÜLEN

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Almanya'da 25 Nisan günü gerçekleşen meteor yağmurunda evinin bahçesine 3.7 kilo ağırlığında meteor düşen Şahin Ailesi zengin olmanın hayalini yaşarken, göktaşının 4,5 milyar yaşında olduğu açıklandı.

25 Nisan günü öğleden sonra saat 14.00'te Schleswig-Holstein eyaletinin üzerinde üç parlama oldu. Bölgede göktaşı yağmuru görülürken, Elmshorn enti'nde Mahmut Şahin'in evinin bahçesine büyük bir parça düştü.

Daha küçük parçalar da kente ve eyaletin çeşitli bölgelerine dağıldı. Bazı evlerin çatılarında hasarlar oluştu.

İNCE KESİTLERLE İNCELENDİ

Şahin Ailesi'nin bahçesine düşen meteora en az 200 bin Euro değer biçilirken, uzmanlar yaptıkları aramalarda çeşitli büyüklüklerde başka göktaşları da buldu.

Münster Üniversitesi Planet Bilimleri Enstitüsü'nden araştırmacılar, yaklaşık 40 gram ağırlığındaki bir göktaşı parçasını alıp inceledi ve çok ince kesitler üretti. 30 mikron kalındığındaki kaya dilimleri, optik ve elektron mikroskobu kullanarak içi ve yapısı incelendi.

Bir parça da toz haline getirilip, diğer Avrupa enstitülerine gönderildi.

YÜKSEK ORANDA METAL İÇERİYOR

Göktaşının, H tipi denilen bir kondrit olduğu anlaşıldı. Bu göktaşı grubu, yüksek oranda metal içeriyor ve yaşı da yaklaşık 4,5 milyar yıl.

Güneş sisteminin ilkel zamanına kadar ulaşan göktaşının bazı bölümlerinin çok değişmediği, bazı bölümlerinin de aşırı ısınma sonucunda farklılaşmış elementlerden oluştuğu belirlendi.

Planet Bilimleri Enstitüsü, göktaşının dağılmasının nedeninin, Mars ile Jüpiter arasında gezinirken bir çarpışma olduğunu açıkladı. Göktaşlarının bu kadar pahalı olmasının nedeni ise Almanya'da çok fazla bulunmaması, hem de ormanlara, akarsulara, göl ya da denizlere düşmeleri sonucu bulunamaması.

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