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Hackerlar Airbus personel ve müşterilerinin verilerini çaldı

Bir Türk havayolu şirketinde görevli personelin hesabını çalan hackerlar Airbus'ın sistemlerine girerek çok sayıda müşterinin bilgisini ele geçirdi.

Sozcu.com.tr
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Hackerlar Airbus personel ve müşterilerinin verilerini çaldı

Dünyanın önde gelen uçak üreticisi firmalarından Airbus, bir hacker saldırısının şokunu yaşıyor… Airbus tarafından yapılan açıklamada bir hacker grubu, bir Türk havayolu şirketinde görevli personelin hesabını çaldıktan sonra sistemlere giriş yaptı.

Hackerlar, hesabını çaldıkları personel ile birlikte birçok müşterinin de verilerini ele geçirdi.

Konuyla ilgili olarak Airbus tarafından yapılan açıklamada, “Airbus müşterilerinden biri ile ilgili bir BT hesabının hacklenmesi ile ilgili soruşturma başlattık. Söz konusu hesap bu müşterinin özel erişime sahip olduğu bir Airbus web portalından iş dokümanları indirmek için kullanılmaktaydı. Sistemlerimizin tehlikeye girmesini önlemek için güvenlik ekiplerimiz tarafından sorun hızlıca giderildi ve ileriye yönelik önlemler alındı” denildi.

Şirket en iyi koruyucu araçların kullanıldığını ve  yetenekli siber güvenlik uzmanlarıyla çalışıldığını belirterek, bu gibi durumlara karşı aksiyon alınabildiğinin de altını çizdi.

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