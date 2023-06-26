Harvard’da skandal: Dürüstlük üzerine araştırma yapan profesör rezil oldu

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden olan Harvard Business School'da davranış bilimi üzerine uzmanlaşan profesörün karıştığı skandal uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Akademi dünyası, Harvard Business School’da profesör olarak görev yapan Francesca Gino’nun çalışmalarında yaptığı usulsüzlüğü konuşuyor…

Dürüstlük üzerine çalışmalarıyla bilinen ve davranış bilimi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Gino’nun bazı çalışmalarında istediği sonuçları elde etmek için verilerle oynadığı ortaya çıktı.

Gino ile aynı üniversitede çalışan Max Bazerman isimli akademisyen, Harvard Business School’un kendisine, “Gino’nun çalışmalarından birinde verilerle oynanmış” uyarısında bulunduğu kaydedildi.

Tartışmaya konu olan araştırmada, çalışmaya katılan bireylerin dürüstlüğü ölçülürken araştırma sonucunda “vergi beyannamesi gibi bir belgenin üst tarafına imza atanların, belgenin alt tarafına imza atanlara göre daha dürüst olduğu” ortaya çıkmıştı. Fakat yayınlanan verilerde hatalar olduğu belirtilirken, bazı akademisyenler de Gino’nun araştırmalarını mercek altına aldı.

Akademisyenler Uri Simonsohn, Leif Nelson ve Joseph Simmons’ın kaleme aldığı makalede, “2020 yılı gibi yakın bir tarihte yazılanlar da dahil olmak üzere son 10 yılda birçok belgede sahtecilik gördük” denildi.

Gino’nun üniversitedeki sayfasında akademisyenin izinde olduğu belirtilirken, Gino’nun eşi olarak kendini tanıtan bir adam ise New York Times, “Şu an çok hassas bir konu olduğu için konuşamayız” dedi.

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