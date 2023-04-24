Hava kirliliği her yıl 1200 erken ölüme sebep oluyor

Avrupa Çevre Ajansı'nın yayınladığı raporda hava kirliliğinin binlerce insanın erken ölümüne neden olduğu belirlendi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa Çevre Ajansı, 27’si AB üyesi olmak üzere 30 ülkenin dahil olduğu araştırmada hava kirliliğinin insan sağlığına olumsuz etkileri mercek altına alındı.

Kurum tarafından hazırlanan raporda, Avrupa’da hava kirliliğinin 18 yaşın altındakilerde her yıl 1200’den kişinin erken ölümüne sebep olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada hava kirliliğinin kronik hastalık riskini artırdığı da belirtildi.

Araştırmada, Rusya, Ukrayna ve Birleşik Krallık gibi gelişmiş sanayi toplumları yer almazken, bu ülkelerin de dahil edilmesiyle birlikte bu sayının artmasından da endişe ediliyor.

Raporda, “Hava kirliliği 18 yaşın altında yılda 1200 erken ölüme sebep oluyor ve hastalık riskini de artırıyor” denildi. Bu araştırmanın 18 yaşın altındakilere odaklanmış ilk araştırma olduğu da belirtildi.

2020’de yayınlanan ve AB ülkelerinin yanı sıra İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre ve Türkiye’nin dahil olduğu bölgede yapılan bir araştırmada 238 bin insanın hava kirliliğine bağlı olarak erken öldüğü belirtilmişti.

İlginizi Çekebilir Hava kirliliği, yaşamın her aşamasında insan sağlığına zarar veriyor