Hubble Uzay Teleskobu, olağanüstü parlak galaksiler görüntüledi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, birbirleriyle etkileşim içerisinde bulunan olağanüstü parlak galaksiler fotoğrafladı.

Sozcu.com.tr

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NASA’dan yapılan açıklamada, kümeler halinde bulunan etkileşim içindeki galaksilerin merkezindeki küçük bir bölgeden çok yüksek enerji yayıldığı ve bunun olağanüstü bir parlaklığa yol açtığı belirtildi.

Normale göre daha fazla enerji yayan bu küçük merkezin aktif galaksi çekirdeği (AGN) olarak adlandırıldığı kaydedilen açıklamada, bu parlaklığa galaksinin kalbindeki süper kütleli kara deliğin neden olduğu ifade edildi.

Açıklamada; AGN fiziğini, kara delikleri, ana galaksi yapısını araştıran gök bilimciler için bu gözlemin yapıldığı aktarılırken AGN’ler hakkında veri kümesi oluşturmak istenildiği kaydedildi. (AA)

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