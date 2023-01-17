İddialar kuvvetlendi: iPhone 15 Pro, fiziksel tuşları olmadan çıkacak

Apple'ın iPhone 15 Pro'su için o iddialar kuvvetlendi. Sosyal medyada Apple ile ilgili iddialarıyla dikkat çeken ünlü bir analist, yeni iPhone'un hiçbir fiziksel tuşu olmadan geleceğini yeniden gündeme getirdi.

Sozcu.com.tr

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Popüler Apple analisti Ming-Chi Kuo, yakında çıkacak olan iPhone 15 serisi hakkında ortaya attığı iddia ile interneti karıştırdı. Yakın tarihli bir Twitter dizisinde, iPhone 15 Pro’nun tamamen tuşsuz olabileceğini ileri sürdü.

Kuo, Ekim 2022’den bir tweet’e atıfta bulunarak, en yeni iPhone modelinin, mevcut mekanik düğme tasarımının yerine iPhone 7 ve iPhone 8’de kullanılan ana sayfa tuşuna benzer bir şekilde gelebileceğini söyledi.

Kullanıcılar, fiziksel bir tuşa basmak yerine, basıldığında dokunsal geri bildirim hissedebilecekleri bir mekanizma ile karşılaşabilir.

Bu değişiklikle birlikte Apple’ın, iPhone’un su geçirmezliğini iyileştirebileceği düşünülüyor. Ayrıca daha az parça, zamanla daha az aşınma ve yıpranma ile karşılaşacak.

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