İklim krizi ölümcül mantar salgınlarını tetikleyebilir

Bilim insanları, iklim krizinin "The Last of Us" dizisinde görülen melez mantarlar gibi değişiklere yol açabileceği konusunda uyardı.

Sozcu.com.tr

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İspanya’daki Biyotıp Araştırma Enstitüsü’nden bilim insanları, Candida mantarının, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak hibridizasyon adı verilen nadir bir olayla değişiklik gösterdiğini söyledi.

Yeni süper tür, insan vücuduna enfeksiyon bulaştırma, daha yüksek sıcaklıklarda çoğalma ve antifungal ilaçlara direnç gösterme gibi spesifik özellikler kazandı.

Araştırmacılar, artan sıcaklıklar ve ekosistem koşullarındaki değişiklikler, küreselleşme, tarımda ilaçların ve antibiyotiklerin yaygın kullanımı gibi insan eylemleriyle birleştiğinde melezlerin daha yaygın hale gelebileceğini söyledi.

Baş araştırmacı Dr. Toni Gabaldón, “Sonuçlarımız, şu ana kadar çok az ilgi gören bir süreç olan hibridizasyonun, insan enfeksiyonuna izin veren özelliklerinin hızlı bir şekilde kazanılmasına olanak sağladığını gösteriyor. Dolayısıyla mantarlarda bu süreç, bizimki gibi bir türü fethetmek için bir kısayol olabilir.”

“Aslında, dikkatli olmak gerekirse, bu, bir mantarın hızlı bir şekilde enfeksiyon, bulaşma ve hastalık oluşturma konusunda muazzam bir kapasiteye sahip olduğu son zamanların popüler dizisi ‘The Last of Us’ın konusu. Bu da onun kısa sürede insanlığı yok etmesine olanak tanıyor” dedi.

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