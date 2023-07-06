İlginç araştırma: Kuşlarda da rastgele ilişki veya boşanma var

Evlilikte uzun süreli ayrılıklar genellikle insanlar için boşanma anlamına gelir ancak yapılan bir araştırma, benzer faktörlerin kuşlar arasındaki ilişkilerde de rol oynadığını ortaya koydu. Bilim insanları, tek eşli kuşların insanların ayrılıklarına benzer nedenlerle eş değiştirdiğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Kuş türlerinin %90’ından fazlasının, daha uzun değilse bile, genellikle en az bir üreme mevsimi boyunca tek bir eşi olduğu düşünülüyor. Bununla birlikte, bazı tek eşli kuşlar, orijinal eşleri hayatta kalmasına rağmen sonraki üreme mevsimi için farklı bir eşe geçiyor ve bu da uzmanlar tarafından “boşanma” olarak adlandırılıyor.

Bazı araştırmalar bu tür ayrılıklarla ilişkili olası faktörleri incelerken, uzmanlar bunların tek tek türlere veya tür gruplarına odaklanma eğiliminde olduğunu söylüyor.

Proceedings of the Royal Society B dergisinde yazan Çin ve Almanya’daki araştırmacılar, şimdi geniş bir kuş türü yelpazesinde boşanmaya dahil olan iki temel faktör bulduklarını söylüyorlar: erkeklerin rastgele ilişki kurması ve uzun mesafeli göçler.

Araştırmada ölüm verileri ve göç mesafeleri ile 232 kuş türü için boşanma oranlarına ilişkin önceden yayınlanmış verileri nasıl kullandıkları anlatılıyor. Ekip ayrıca, kuşların davranışları hakkında yayınlanmış bilgilere dayanarak her türün erkek ve dişilerine ayrı bir “rastgele ilişki puanı” verdi.

KUŞ TÜRLERİNE GÖRE FARK EDİYOR

Sonuçlar, oldukça yüksek boşanma oranlarına sahip türlerin birbiriyle yakın akraba olma eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor, bu bulgu, oldukça düşük boşanma oranlarına sahip türler için de geçerli.

Ekip, “Örneğin, cılıbıt kuşları, kırlangıçlar, kırlangıçlar, sarıasmalar ve karatavuklarda hem yüksek boşanma oranları hem de erkeklerde rasgele ilişki varken, kuş kuşları, albatroslar, kazlar ve kuğularda boşanma oranları ve erkeklerde rasgele ilişki daha düşüktü” diye yazıyor.

Ekip ayrıca daha uzun göç mesafelerine sahip türlerin daha yüksek boşanma oranına sahip olduğunu da buldu. Uzmanlar, “Boşanma, bir önceki partneri beklemek yerine, varılan noktada hemen üremeyi kolaylaştırmaya yardımcı olabilir” dediler.

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