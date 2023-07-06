İlk yedi saatte 10 milyon kullanıcı… Threads, Twitter’ı tahtından edebilecek mi?

Meta'nın duyurduğu Threads, kullanıma sunuldu. Twitter'a rakip olarak piyasaya sürülen platform, Mark Zuckerberg'e göre milyonları çekse de uzmanlar Twitter'ı tahtından etmenin pek de kolay olmayacağını söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasındaki rekabet iyice kızışıyor. Sosyal medyada birbirlerine bir kafes dövüşüyle meydan okuyan iki teknoloji lideri iş dünyasındaki ataklarına devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Twitter’ı oldukça olaylı bir şekilde satın alan ve satın aldığından bu yana yaptığı değişikliklerle tepki toplayan Elon Musk’a Mark Zuckerberg’den iddialı bir hamle gelmişti. Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi platformların ana şirketi Meta’nın CEO’su olan Zuckerberg, Twitter’a rakip yeni bir uygulama üzerinde çalıştığını duyurmuştu.

Zuckerberg’in bu hamlesi pek de gecikmedi. Elon Musk, Twitter’da tweet görünteleme sayılarını kısıtlayarak tepkiler çekerken Meta CEO’su Threads’i piyasaya süreceğini duyurdu ve nihayet merakla beklenen platform kullanıma açıldı.

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İLK YEDİ SAATTE 10 MİLYON KULLANICI

Zuckerberg’e göre, lansmanından sonraki ilk dört saat içinde beş milyondan fazla kişi, yedi saat içinde ise 10 milyon kullanıcı Threads’e kaydoldu.

HEDEFİ BİR MİLYAR KULLANICI

Ayrıca Musk’ın Twitter’da yaptıklarından çok daha iyi şeyler yapacağını söyleyerek iddialı açıklamalarda bulundu. Meta CEO’su, “Biraz zaman alacak, ancak bence içinde 1 milyardan fazla kişinin bulunduğu bir genel sohbet uygulaması olmalı. Twitter bunu yapma fırsatına sahipti ama başaramadı. Umarım biz başaracağız” dedi.

Zuckerberg, ilk saatler için hatırı sayılır bir başarının sarhoşluğunu yaşarken Elon Musk da yeni platformu hedef almayı ihmal etmedi.

TWITTER’I KOPYALADI DİYE DALGA GEÇİLDİ

Musk, Twitter’da bir kullanıcının Threads’in tıpkı Twitter gibi olmasıyla dalga geçen tweet’ine kahkaha atan emojiyle cevap verdi. Tweet’te “Meta’nın yeni uygulaması sadece bu klavye kullanılarak oluşturuldu” diye yazarken kopyalayıp yapıştırma yapılmasını sağlayan Ctrl, C ve V tuşlarının olduğu bir görsel paylaşıldı.

“INSTAGRAM’IN SAHTE MUTLULUĞUNA DALMAKTANSA…”

Ayrıca Instagram hakkında 21 Ağustos 2018 tarihli e-postasının ekran görüntüsünü yayınlayan Internal Tech Emails adlı bir Twitter kullanıcısının tweet’ine de yanıt vererek dikkat çekti. Internal Tech Emails’ın paylaştığı e-postada Musk, “Instagram hesabımı yeni sildim” yazıyor.

2018’te yazdığı e-postanın paylaşılması üzerine Musk, bu defa da şunları yazıyor:

“Acıyı gizleyen Instagram’ın sahte mutluluğuna dalmaktansa, Twitter’da yabancılar tarafından saldırıya uğramak kesinlikle tercih edilir.”

UZMANLAR YORUMLADI: “TWITTER’I GÖLGEDE BIRAKMAK ZOR”

Teknoloji dünyasının iki lideri arasındaki rekabet kızışırken, analistler de son durumu yorumluyor ve Musk’ın Twitter’ının kolay kolay tahtından indirilemeyeceğini söylüyor. Analistler, Threads’in uygun bir zamanda piyasaya sürüldüğünü, ancak Twitter’ı gölgede bırakmanın zor olacağını belirtiyor.

Her şeyden önce Instagram kullanıcılarının mevcut profil ayrıntılarını kullanarak Threads’te oturum açabilmeleri yeni platforma oldukça büyük bir avantaj sağlıyor. Üstelik Musk’ın Twitter’ı satın aldığından beri yaptığı değişikliklerle kullanıcıları alternatif platformlara itmesi de Threads’in yararına; ancak uzmanlar, tüm bu avantajların yeterli olmayabileceğine dikkat çekiyor.

“ATAĞA GEÇMEK İÇİN UYGUN BİR ZAMAN”

Araştırma şirketi Futurum Group’un CEO’su Daniel Newman, “Twitter hâlâ gerçek zamanlı güncellemeler için en iyi yer, ancak çatlakları Musk’ın satın almasının ötesinde bir süredir kendini gösteriyor ve bu, Meta’nın atak yapması için uygun bir zaman olabilir” diyerek Threads’in yakaladığı avantajları işaret ediyor.

Ancak Newman, Threads’te bir hesap oluşturmuş olmasına rağmen hâlâ Twitter’da olduğunu da göstermeyi ihmal etmiyor.

Bir başka uzman ise Twitter’ın yaşadığı sorunlar üzerine rakiplerin artmasının pek de iyi olmadığına dikkat çekiyor. Pazar araştırma şirketi Forrester’da araştırma direktörü olan Mike Proulx ise, “Pazar, her biri Twitter’ın pazar payı için rekabet eden Bluesky, Mastodon, Post.News ve Hive gibi Twitter alternatifleriyle şimdiden dolup taşıyor. Bölünmüş bir kullanıcı tabanı, herhangi bir uygulama alternatifinin değerini azaltır” diyor.

KULLANICILARI HAREKETE GEÇİRMEK ZOR OLABİLİR

Stone Oak Capital portföy yöneticisi Billy Duberstein de Twitter kullanıcılarını harekete geçirmenin zor olabileceğini söylüyor:

“Kullanıcıları Twitter’ı değiştirmeye ikna etmek zor olabilir. Twitter’ın ilk hamle avantajı ve bununla birlikte gelen ağ etkileri var.”

Bir teknoloji danışmanlığı şirketi olan Activate Consulting’in CEO’su Michael Wolf da Duberstein’e hak veriyor ve hâlâ platformda aktif olan büyük isimlere dikkat çekiyor:

“Twitter kullanıcı tabanının yüzde 10’unu oluşturan ve tüm tweet’lerin yüzde 90’ını oluşturan etkileyicilere sahipler ve bu insanlar o kadar hızlı hareket etmiyor.”

FENOMENLERİN BİR GÖNDERİ PAYLAŞMASINA BAKAR…

Ancak stratejik bir finansal analist olan Brian Wieser, bu büyük isimlerden bazıları hareket ederse, Threads’in parlayabileceğini söylüyor: “Bu kadar basit: Kardashian, Bieber veya Messi gibi çok sayıda takipçisi olan bir Instagram kullanıcısı düzenli olarak gönderi paylaşmaya başlarsa, yeni bir platform hızla gelişebilir.”

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