İngiltere’de büyük hayal kırıklığı: İlk uydu denemesi başarısız oldu

İngiltere'de ilk kez yapılan yörüngeye uydu gönderme denemesi başarısız oldu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere topraklarından ilk kez yapılan, yörüngeye uydu gönderme denemesi başarısızlıkla sonlandı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Cornwall'da yapılan deneme, Virgin Orbit'e ait Boeing 747 tipi uçağın uyduları taşıyan roketi belli bir irtifaya çıkarması üzerinden planlanmıştı. Buna uzay araştırmalarında “yatay fırlatma” adı veriliyor.

Önce roketin Atlantik Okyanusu üzerinde uçaktan ayrıldığı ve başarı ile yörüngeye ilerlediği duyuruldu. Ancak 28 dakika sonrasında şirket, roketin bir sorun yaşadığını açıkladı.

Açıklamada roketin uyduları bırakamadığı kaydedildi. 9 uydunun kaybolduğu düşünülüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

İngiltere Uzay Ajansı Fırlatma Direktörü Matt Archer, sorunun roketin üst kısmında kaynaklandığını söyledi. Archer, ikinci aşamada devreye girmesi gereken motorun teknik sorun yaşadığını ve roketin yörüngeye ulaşamadığını aktardı.

BBC'ye konuşan Archer, fırlatmanın başarısızlıkla sonuçlanmasının soruşturulacağını söyledi.

Virgin Orbit 2020 yılında fırlatma hizmetleri sunmak için kuruldu. Şirket ilk başarısız denemenin ardından, bu son fırlatmaya dek dört başarılı uçuş gerçekleştirmişti.

Virgin Orbit yöneticisi Melissa Thorpe, başarısız fırlatma nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Thorpe, “Bunun için çok çalışmıştık. Bu yüzden çok üzüldük. Ama uzay çalışmaları klişe olacak belki ama zor” dedi.