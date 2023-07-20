İngiltere’nin şifreli mesaj planı Apple’ı kızdırdı
İngiltere'nin uçtan uca şifrelenen mesajlara yönelik planı, teknoloji şirketlerini kızdırdı.
İngiltere hükümeti, 2016’da kabul edilen Soruşturma Yetkileri Yasası’nı (IPA) güncelleme çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni hazırlanan teklif, İçişleri Bakanlığı’nın uçtan uca şifreli iletişime olanak sağlayan uygulamaların güvenlik özelliklerinin halka haber vermeden devre dışı bırakılmasını talep etmesine izin veriyor.
Düzenleme yasalşırsa, İngiltere’de hükümet isterse WhatsAPP, iMessage gibi uçtan uca şifreli online mesaj servislerini kullananların mesajlarını görebilecek.
Apple, yeni tekliflerin yasalaştırılması sürecinde, güvenliği zayıflatmak yerine FaceTime ve iMessage gibi hizmetleri İngiltere’den kaldırabileceğini açıkladı.
Surrey Üniversitesi’nden siber güvenlik uzmanı Prof. Dr. Alan Woodward, teknoloji şirketlerinin önerileri kabul etme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.
Woodward, “Hükümet, bazı büyük teknoloji şirketlerinin bu talehlerine uyacağına inanıyorsa, bunu arkasında kibir ve cehalet var” dedi.