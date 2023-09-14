İnsanlığı yok ederse diye korkuluyor… Ünlü teknoloji liderleri yapay zekâyı tartıştı

Dünyanın önde gelen teknoloji liderleri yapay zekânın geleceğini tartıştı. ABD Senatosu'nda yapılan toplantıda yapay zekânın insanlığı yok etme riski üzerinde durulurken, alınabilecek önlemler tartışıldı. Toplantıya milyon dolarlık servetlere sahip birbirinden ünlü iş insanı katıldı...

Sozcu.com.tr

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Son yılların en çok parlayan trendlerinden biri olan yapay zekâdaki gelişmeler bir süredir tartışmalar yaratıyor. Özellikle de Bard, ChatGPT gibi yapay zekâ sistemlerinin iş dünyasından eğlenceye pek çok alanda kullanılması, botların gelişmesini hızlandırırken bazı uzmanlarda insanlığı yok edebileceğine dair endişeleri ortaya çıkardı.

Hatta geçtiğimiz aylarda Elon Musk öncülüğünde ünlü teknoloji liderleri, bu teknolojinin bir süre durdurulması gerektiğine dair açık bir mektup da yayınlamışlardı.

Şimdi benzer bir hareket de ABD Senatosu’ndan geldi. Senato, dünyanın önde gelen teknoloji liderlerini bir araya getirerek bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı ile teknoloji endüstrisinin toplam net serveti 400 milyar doların üzerinde olan en etkili 22 sesi ve 100 senatörü tek bir çatı altında birleştirilerek, Silikon Vadisi ile ülkenin başkenti arasında bir köprü sağlandı.

Toplantı, kongre için yapay zekânın nasıl düzenlenebileceğini anlamaları adına son derece önemliydi. Yapay zekâ ile ilgili endişeler arasında ise onun insan zekâsını aşabileceğinden ve bağımsız düşünceyi geliştirebileceğinden korkuluyor. Bu, senaryoya göre nükleer kodları çalmak, salgın hastalıklar yaratmak ve dünya savaşlarını tetiklemek artık insanlara ihtiyaç duyulmadan ya da onlar kale alınmadan da gerçekleşebilir.

Peki dünyanın geleceğini belirleyecek bu kritik toplantıda kimler vardı?

ELON MUSK

Tesla, SpaceX ve eski adı twitter olan X’in sahibi Elon Musk, 268,5 milyar dolarlık servetine ek olarak yapay zekâ konusunda da son derece etkili.

Musk’ın Tesla’yı otomatik pilot özelliğini otomotiv endüstrisine getirmesi yapay zekânın sınırlarını zorlayan bir gelişmeydi. Ancak Musk, aynı zamanda yapay zekânın güvenli olup olmadığı ile ilgili görüşleriyle de dikkat çeken bir isim.

Yapay zekâ gelişimini sağlamak için OpenAI’nin kurucu ortağı oldu. Ardından OpenAI’den ayrıldı ve kendi yapay zekâ şirketini duyurdu.

ABD Senatosu ile yaptığı toplantının ardından ise Musk, yapay zekâ güvenliğinin sesli bir savunucusu oldu ve bu teknolojiyi izlemek için bir sistemin gerekli olduğunu söyledi.

MARK ZUCKERBERG

Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads gibi şirketleri Meta çatısı altında toplayan Mark Zuckerberg, 109 milyar dolarlık servetiyle teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden biri.

Yapay zekâ, içerik önerileri ve artırılmış gerçeklik de dahil olmak üzere Meta’nın operasyonlarında çok önemli bir rol oynuyor.

Ayrıca şirket, tüm zamanların en hızlı büyüyen uygulamalarından birine meydan okuyabilecek ChatGPT’ye benzer bir model olan Llama 2’yi tanıttı. Konferansta 39 yaşındaki Zuckerberg, açık kaynaklı altyapının potansiyel güvenlik risklerini en aza indireceğini söyledi.

SUNDAR PICHAI

Pichai, yapay zekâ araştırmalarında ön sıralarda yer alan Google’ın ana şirketini yönetiyor.

Google, yapay zekâ çalışmalarıyla hız kazansa da son zamanlarda ABD Adalet Bakanlığı ile yasal bir mücadele de veriyor.

SAM ALTMAN

250 milyon dolarlık servetiyle dikkat çeken OpenAI CEO’su Sam Altman, bugün yapay zekânın gelişmesinde tartışmasız en etkili isimlerden biri.

38 yaşındaki teknoloji lideri, bir süredir topluma fayda sağlamaya çalışan yapay zekâ teknolojileri yaratmaya odaklanıyor.

JENSEN HUANG

Jensen Huang’ın CEO’su olduğu Nvidia’nın GPU’ları, yapay zekâ iş yüklerini hızlandırmada çok önemli bir rol oynuyor ve derin öğrenme araştırmalarından yapay zekâ odaklı oyun deneyimlerine kadar her şeye güç veriyor.

Huang, Nvidia’yı 1993 yılında kurdu ve bugün şirketi, yapay zekâ devrimine güç veren mikroişlemcilerin önde gelen üreticisi konumunda.

SATYA NADELLA

Microsoft CEO’su Satya Nadella, şirketin yapay zekâya yaptığı önemli yatırımları denetledi.

Nadella, yapay zekânın faydalarının potansiyel sonuçlarından çok daha ağır bastığına inanıyor. Hatta yapay zekâ olmadan hayatı hayal edemediğini söylüyor.

ARVIND KRISHNA

IBM’in CEO’su Arvind Krishna, şirketin Watson AI platformu ile sağlık hizmetlerinden finansa kadar çeşitli sektörlerdeki yapay zekâ uygulamalarında öncü oldu.

Yapay zekânın geleceğinin güçlü bir destekçisi olmakla birlikte, çalışma çağındaki nüfusta yaşanan düşüş nedeniyle de üretkenlik kayıplarını telafi etmek için yapay zekâya ihtiyaç olduğunu iddia ediyor. Beyaz yakalı işlerin yapay zekâdan etkileneceğini düşünse de aynı zamanda yapay zekânın yerini alacağından daha fazla işi de yaratacağını söylüyor.

BILL GATES

Microsoft’un eski CEO’su Bill Gates, teknolojinin ve yapay zekânın uzun süre savunucusu oldu.

Gates, CEO’luğu bırakmış olmasına rağmen sağlık hizmetleri ve iklim değişikliği gibi global sorunlara yönelik yapay zekâ araştırmalarının finansmanı da dahil olmak üzere hayırseverlik çalışmalarına katılmaya devam ediyor.

Gates, yapay zekânın sağlık ve eğitimin geleceğini değiştirme potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.

LIZ SHULER

Amerikan Emek Federasyonu ve Endüstriyel Örgütler Kongresi’nin (AFL-CIO) Başkanı Liz Shuler, işçilerin yapay zekâ politikasının merkezinde yer alması gerektiğini savundu. Toplantı öncesinde 53 yaşındaki Shuler, işçilerle ilgili endişelerini dile getiren bir bildiri yayınladı:

“Sendikalara yönelik kamu desteği neredeyse rekor seviyelere ulaştı çünkü çalışanlar yapay zekâ canlı deneyinde kobay olmaktan bıktı. İşçi hareketi, yapay zekânın çalışanları güçlendirebileceğini ve refahı artırabileceğini biliyor; ancak bu çalışanların yapay zekânın yaratılışına ve onu yöneten kurallara odaklanması durumunda mümkün.”

Kongre huzuruna çağrılan diğer üst düzey teknoloji iş insanlarından bazıları da şu şkeilde:

Amerikan Sinema Filmleri Derneği’nin başkanı ve CEO’su Charles Rivkin, Unidos US Başkanı Janet Murguía, Humane Intelligence’ın CEO’su Rumman Chowdhury, Google’ın eski CEO’su Eric Schmidt, Southwest Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Gary Kelly, Hugging Face’in CEO’su Clément Delangue, Sivil ve İnsan Hakları Liderlik Konferansı’nın CEO’su Maya Wiley.

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