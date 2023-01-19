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İnsansı robota yeni hareket yetenekleri eklendi

Boston Dynamics'in geliştirdiği Atlas isimli robot, yeni hareket yetenekleriyle dikkat çekti. Atlas, artık nesneleri tutup fırlatabiliyor.

Sozcu.com.tr
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İnsansı robota yeni hareket yetenekleri eklendi

Boston Dynamics, geliştirdiği Atlas robotunun parkuruna bazı eklemeler yaptı, böylece robotun yeni yetenekleri de ortaya çıktı. Şirket, henüz salata maşasına benzeyen ellere sahip robotun nesneleri tutabildiği ve fırlatabildiği bir video yayınladı.

Atlas, parkurda ilerleyebilmek için kendine bir köprü kurup ardından da alet çantasını alarak ihtiyacı olan çalışana atabildi.

Robot şu anda hâlâ Boston Dynamics’in araştırmasının bir parçası ve işletmelerin satın alması mümkün değil.

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