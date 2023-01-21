Instagram CEO’su Adam Mosseri itiraf etti: “Çok fazla video gösterdik”

Instagram CEO'su Adam Mosseri, Instagram'ın geçen yıl insanlara çok fazla video gösterdiğini kabul ediyor. Mosseri, 2022'de platformda fotoğraf görmekten hala keyif alan kullanıcılar için daha iyi bir denge üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Son zamanlarda videoya ağırlık veren Instagram, gelecek planlarında fotoğraf konusuna da eğilmeyi planlıyor. Instagram CEO’su Adam Mosseri, kullanıcılarla yaptığı haftalık soru-cevap etkinliğinde, “Bence 2022’de videoya aşırı odaklandık ve çok ileri götürdük. Temelde çok fazla video gösterirken, fotoğraflar yetersiz oldu” dedi. Mosseri, Instagram’ın o zamandan beri daha eşit bir denge sağlamak için çalıştığını söyledi.

Instagram geçen yıl tam ekran video deneyimiyle TikTok tarzı bir uygulama tasarımını test etmeye başlamıştı. Deney iyi sonuç vermedi ve Instagram’ın revizyondan vazgeçmesine neden oldu. Ancak video baskısı devam etti; ve temmuz ayında şirket, platformdaki tüm videoları Reels olarak birleştirdi.

Mosseri’nin de kabul ettiği gibi akış ve keşfet sayfasının sıralama algoritmalarında da bu videolar tercih edildiler. Instagram CEO’su, bazı fotoğrafçıların platformun, kare fotoğraf uygulaması olmaktan çıktığından şikayetçi olduklarını belirtirken yeniden fotoğraf ve video dengesini sağlayacaklarını söyledi:

“Elbette üzülen birkaç fotoğrafçımız var. Açık olmak istiyorum: Videoya yöneliyor olsak da fotoğraflara hâlâ değer veriyoruz. Fotoğraflar her zaman Instagram’ın bir parçası olacak.”

Mosseri, spam konusunu da ele aldı: “Instagram’da kesinlikle spam ve botlarımız var. azaltmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda özellikle yorumlar konusunda endişeliyim. Bu, aslında aktif olarak araştırdığımız ve yıl boyunca iyileştirmeyi umduğumuz bir şey.”

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