Instagram gece modu nasıl açılır, nasıl kapatılır?

Günümüzde en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'ın kullanıcılarına sunduğu çeşitli özellikler arasında "Gece Modu" da yer alıyor. Instagram gece modu, uygulamanın arayüzünü siyah ve koyu renklere dönüştürerek geceleri veya düşük ışıklı ortamlarda daha rahat görmenizi sağlıyor. Gece modu, özellikle uykudan önce veya karanlık bir odada Instagram'ı kullanırken faydalı olabiliyor.

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Instagram’ın gece modu, kullanıcılarının uygulamayı daha rahat ve göz dostu bir şekilde kullanmasına yardımcı olan bir özellik olarak kullanıma sunuldu. Gece modunu etkinleştirerek, gece veya düşük ışık koşullarında Instagram deneyiminizi geliştirebilirsiniz.

INSTAGRAM GECE MODU NASIL AÇILIR?

Instagram gece modunu açmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Android:

Instagram uygulamasını açın.

Sağ üst köşedeki “Üç çizgi” olsan sekmeye dokunun.

Ayarlar ve gizlilik > Erişebilirlik’e dokunun.

Karanlık modu seçin

iOS:

Telefonunuzun Ayarlar uygulamasını açın.

Ekran ve Parlaklık’a dokunun.

Görünüş’ün altında Koyu mod’u seçin.

INSTAGRAM GECE MODU NASIL KAPATILIR?

Instagram gece modunu kapatmak için yukarıdaki adımları takip edin ve Karanlık yerine Aydınlık’ı seçin.