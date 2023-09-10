Instagram hesap dondurma nasıl yapılır?

İnstagram profili geçici olarak devre dışı bırakma seçeneğini kullanarak kapatmak isterseniz, hesap dondurma yöntemini tercih edebilirsiniz. Hesabınızı tamamen silmek zorunda değilsiniz. İnstagram dondurma işlemi ile 24 saat sonra tekrar aktif hale getirebilir ve geçmişte yaptığınız paylaşımları kaybetme riski olmadan koruyabilirsiniz.

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Sosyal medya platformu İnstagram’da bulunan hesabınızı geçici olarak kapatmak, yani dondurmak oldukça basittir. Bu işlemi birkaç basit adımda kolayca gerçekleştirebilirsiniz. İnstagram dondurma işlemi, tüm fotoğraflarınızı, videolarınızı ve beğenilerinizi korur. İnstagram hesap ayarlarında “hesap dondurma” seçeneğini bulamayan kullanıcılar, bu işlemi nasıl yapacaklarını araştırıyorlar.

INSTAGRAM DONDURMA NASIL YAPILIR?

Instagram uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın.

Profil sayfanızı açın ve sağ üst köşedeki ayarlar sekmesine dokunun.

Açılan menüden “Hesap merkezi” sekmesini seçin.

“Kişisel detaylar” sekmesine girin

“Hesabımı dondur” seçeneğine dokunun.**

“Hesabını neden kapatıyorsun?” sorusunu yanıtlayın.**

“Hesabı dondur” düğmesine dokunun.**

Hesabınızı kapattıktan sonra dönüş yapmak için Kullanıcı adı ve Şifrenize ihtiyacınız olacak. Bunları bir yere not edin. Eğer pişman olup hemen dönüş yapmak isterseniz, Instagram buna izin vermeyecek. Hesabınıza ulaşmak için birkaç saat beklemeniz gerekli.

INSTAGRAM GERİ AÇMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Instagram hesabınızı dondurduktan sonra 24 saat sonra yeniden aktif hale getirebilirsiniz. Instagram dondurma işlemi tüm fotoğraf ve videolar ile beğenilerin saklı kalmasını sağlar. Ancak yeniden aktif ettiğiniz hesabınız hemen açılmaz. Bunun için birkaç saat beklemelisiniz. Hesabınızı ilk açtığınızda sayfanız boş görünür ve takipçileriniz ile takip ettiniz görünmez. Ancak gönderi sayınızı görebilirsiniz. Birkaç saat sonra dondurduğunuz hesabınız eski haline kayıpsız şekilde döner. Hesabınız aşağıdaki görünür.