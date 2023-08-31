Instagram mavi tik nasıl alınır, şartları neler?

Instagram mavi tik, bir hesabın resmi ve doğrulanmış olduğunu belirtir. Özellikle ünlüler, markalar, gazeteciler ve diğer önemli kişilikler için önemlidir çünkü takipçilere hesabın gerçek ve resmi olduğunu teyit eder. Instagram'da mavi tik (doğrulama rozeti) almanın bazı adımları ve gereklilikleri bulunuyor.

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Sosyal medya, günümüzün dijital çağında kişisel ve kurumsal markalaşmanın önemli bir parçası haline geldi. Bu platformlarda, özellikle Instagram’da, hesaplar arasında ayrım yapmanın bir yolu da “mavi tik” ile temsil edilen doğrulama rozetidir. Mavi tik, bir hesabın otantikliğini ve önemini belirten, küçük ama güçlü bir semboldür. Özellikle kamuoyunda tanınmış kişiler, ünlüler ve büyük markalar için bu rozet, takipçileriyle olan ilişkisinde güven oluşturmanın anahtarı olabilir. Peki bu mavi tiki nasıl alabilirsiniz?

INSTAGRAM’DA MAVİ TİK NASIL ALINIR?

Instagram üzerindeki haklarını koruma ve telif altına almak için yapılan işlemlere Instagram hesap onaylama deniliyor. Bu işlem sonunda hesapta kullanıcı adının yanında mavi tik işareti bulunuyor.

Ayarlar > Hesap türü ve araçları > Doğrulama talep et dokunun. Adınızı ve soyadınızı girin ve koşulları karşılayan bir kimlik belgesi gönderin (ör. devlet kurumu tarafından verilmiş fotoğraflı kimlik belgesi).

MAVİ TİK KİMLERE, NEDEN VERİLİR?

Instagram’da mavi tik, bir hesabın resmi ve doğrulanmış olduğunu belirtir. Özellikle ünlüler, markalar, gazeteciler ve diğer önemli kişilikler için önemlidir çünkü takipçilere hesabın gerçek ve resmi olduğunu teyit eder. Instagram’da mavi tik (doğrulama rozeti) almanın bazı adımları ve gereklilikleri vardır.

Doğrulama Kriterlerini Karşılamak: Instagram, mavi tik alacak hesapları seçerken belirli kriterlere dayanır. Örneğin:

Otantik: Hesabınızın gerçek bir kişi, kayıtlı bir işletme veya organizasyonu temsil etmesi gerekir.

Tek: Tek bir hesap, bir kişi veya işletme için doğrulanabilir (bazı istisnalar hariç).

Tam: Profil fotoğrafı, bio ve en az bir gönderi olmalıdır. Hesap, “gizli” modda olmamalıdır.

Ünlü, tanınmış marka veya kişi olmak: Doğrulanacak hesaplar, genellikle arama sonuçlarında sıkça aranan veya kategorisinde öne çıkan hesaplar olmalıdır.

Hesap Ayarlarına Gitmek: Instagram uygulamasını açın, profilinize gidin ve sağ üst köşede üç çizgi simgesine tıklayın. Ardından “Ayarlar” seçeneğine dokunun.

Hesap Doğrulama Başvurusunda Bulunmak: “Hesap” seçeneğine ve ardından “Hesap Doğrulama İsteği”ne tıklayın. İstenilen bilgileri doldurun ve kimlik belgesi gibi gerekli belgeleri yükleyin.

Beklemek: Başvurunuzu gönderdikten sonra Instagram ekibi başvurunuzu değerlendirir. Doğrulama isteğiniz onaylandığında veya reddedildiğinde bir bildirim alacaksınız.

Başvuru Reddedilirse: Başvurunuz reddedilirse, 30 gün sonra tekrar başvurabilirsiniz. Bu süre zarfında, hesabınızı daha tanınmış hale getirmek için çeşitli stratejiler uygulayabilirsiniz.