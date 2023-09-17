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Instagram nasıl açılır? Instagram yeni hesap oluşturma…

Dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram, fotoğraf ve video paylaşımı yanı sıra kullanıcıların arkadaşlarıyla ve aileleriyle veya yeni insanlarla bağlantı kurmasına olanak sağlıyor. Instagram hesabı açmak oldukça kolaydır. Telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan birkaç basit adımda yeni bir hesap oluşturabilirsiniz.

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Instagram nasıl açılır? Instagram yeni hesap oluşturma…

Yeni bir Instagram hesabı açarak, dünyanın dört bir yanındaki insanlarla iletişim kurabilir, ilginç içerikler paylaşabilir ve güzel anılarınızı paylaşabilirsiniz. İşte Instagram hesabı nasıl açılır, adım adım rehberimiz…

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INSTAGRAM HESABI NASIL AÇILIR?

AdımAçıklama
1Instagram uygulamasını telefonunuza indirin.
2Uygulamayı açın ve “Hesabın yok mu? Hemen kaydol” seçeneğine dokunun.
3E-posta adresi veya telefon numaranızla kaydolun.
4Kullanıcı adınızı ve şifrenizi belirleyin.
5Doğum tarihinizi girin.
6Hesabınızı onaylamak için size gönderilen kodu girin.

Adım 1: Instagram uygulamasını Google Play Store veya App Store’dan indirin.

Adım 2: Uygulamayı açın ve “Hesabın yok mu? Hemen kaydol” seçeneğine dokunun.

Adım 3: E-posta adresi veya telefon numaranızla kaydolmak için “E-posta adresi ile kaydol” veya “Telefon numarası ile kaydol” seçeneğine dokunun.

Adım 4: Kullanıcı adınızı ve şifrenizi belirleyin. Kullanıcı adınız, diğer kullanıcılar tarafından sizi bulmak için kullanacakları benzersiz bir addır. Şifreniz en az 6 karakter uzunluğunda olmalıdır ve büyük/küçük harf, rakam ve özel karakter içermelidir.

Adım 5: Doğum tarihinizi girin. Instagram’ın 13 yaşından küçük kullanıcılara hizmet vermesi yasaktır.

Adım 6: Hesabınızı onaylamak için size gönderilen kodu girin. Kod, e-posta adresinize veya telefon numaranıza gönderilecektir.

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