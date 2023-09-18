iOS 17 ne zaman, saat kaçta gelecek? İOS 17 alacak telefonlar hangileri?

İOS 17 yeni özelliklerle son 5 yılda piyasaya sürülen iPhone modellerine geliyor. iOS 17 18 Eylül günü Türkiye saati ile 20.30'da kullanıma sunulacak. Güncellenen işletim sisteminde iPhone widget'larla akıllı bir başucu saatine dönüşecek, yeni bir bekleme modu gelecek, güncellenmiş mesajlar uygulaması olacak ve bunların yanı sıra başka özellikler de eklenecek.

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Apple, iPhone yazılımının en son sürümü olan iOS 17 için tarih verdi. Yeni özelliklerle gelecek olan iOS 17 yazılımını alacak telefonlar arasında en eski model olarak iPhone XS, 2018, iPhone XS Max 2018 ve iPhone XR yer alıyor.

İOS 17 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Apple’ın açıkladığı tarihe göre; İOS 17 18 Eylül'de uyumlu iPhone'lar için saat 20:30’dan itibaren ücretsiz sunulacak.

İOS 17 ALACAK TELEFONLAR

Model Yıl iPhone XS 2018 iPhone XS Max 2018 iPhone XR 2018 iPhone 11 2019 iPhone 11 Pro 2019 iPhone 11 Pro Max 2019 iPhone 12 2020 iPhone 12 Mini 2020 iPhone 12 Pro 2020 iPhone 12 Pro Max 2020 iPhone 13 2021 iPhone 13 Mini 2021 iPhone 13 Pro 2021 iPhone 13 Pro Max 2021 iPhone 14 2022 iPhone 14 Pro 2022 iPhone 14 Pro Max 2022 iPhone SE (2. nesil) 2020 iPhone SE (3. nesil) 2022

İOS 17 ÖZELLİKLERİ NELER?

Akıllı Ev Kilit Ekranı: iOS 17’deki güncellenmiş bir Kilit Ekranı arayüzü bulunacak. Bu sayede iPhone bir “akıllı ev ekranına” dönüştürecek . iPhone, kullanılmadığında ve yatay yönde yerleştirildiğinde, takvim randevuları, hava durumu verileri, bildirimler ve daha fazlasını içeren bilgileri göstererek, evin bir veri merkezi olarak hizmet etmesine olanak tanıyacak.

NameDrop: iOS 17'nin bir diğer yenilikçi özelliği de NameDrop olacak. NameDrop ile kullanıcılar iPhone'larını bir araya getirerek iletişim bilgilerini kolaylıkla paylaşabilecek. NameDrop'u kullanmak için iPhone'unuzu diğer kişinin iPhone'unun veya Apple Watch 3'ünün yakınında tutmanız yeterli.

Yeni widget'lar: iOS 17, kullanıcıların kilit ekranlarına ve ana ekranlarına etkileşimli widget'lar eklemesine de olanak tanıyacak. Bu widget'lar aynı zamanda hem birinci taraf hem de üçüncü taraf uygulamaları destekleyecek.

FaceTime uygulamasına yönelik güncellemeler: iOS 17 aynı zamanda FaceTime'a sesli/görüntülü mesaj kaydetme ve gönderme, videonuza 3D efektler ekleme ve doğrudan Apple TV üzerinden FaceTime araması başlatma gibi yeni özellikler de getirecek.

Telefon ve Mesajlar uygulamasına güncelleme: iOS 17, Telefon uygulamasına da özelleştirilebilir Kişi Posterleri ekleyecektir. Kullanıcılar, kişileri aradıklarında fotoğraf, Memoji veya monogram gibi ne göreceğini seçebilecek. Canlı sesli mesaj ve bilinmeyen arayanların susturulması gibi diğer özellikler de belirli bölgelerde kullanıma sunulacak.

Günlük Tutma Uygulaması: Apple, kullanıcıların etkinliklerini ve düşüncelerini, günlük yaşamlarını bir günlük aracılığıyla kaydetmelerine olanak sağlamak için tasarlanmış bir günlük kaydı uygulaması geliştiriyor. The Wall Street Journal’a göre uygulama, evde ne kadar zaman geçirildiği ve bir günün nasıl olduğunu belirlemek için kullanıcı davranışını analiz edecek.

Uygulama, metin mesajları ve telefon görüşmeleri ile entegre olabilecek, ancak tüm veriler ve günlük analizler cihazda yapılacak. Günlük kaydı uygulamasının iOS 17’nin bir parçası olması bekleniyor.

Apple Müzik Özelleştirmeleri: Apple Music’in basitleştirilmiş bir arayüze sahip olması bekleniyor ve Apple Music şarkı sözleri doğrudan Kilit Ekranında görüntülenebilecek.

El Feneri Ayarları: Üç parlaklık seviyesiyle sınırlı olmak yerine, el feneri parlaklığı ses düğmesine benzer şekilde bir kaydırıcı ile ayarlanabilecek.