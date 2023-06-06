İOS 17 özellikleri neler? İOS 17 ne zaman, hangi iPhone modellerine gelecek?

Apple, WWDC açılış konuşmasında iOS 17 ile gelecek bazı yeni özellikleri açıkladı. Yeni güncelleme, Mesajlar, FaceTime ve Telefon uygulaması dahil olmak üzere merkezi uygulamalara yönelik güncellemeleri içeriyor. İOS 17'nin kullanıma sunulacağı tarih henüz açıklanmazken, iOS 17'nin 2023 sonbaharında çıkması bekleniyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Apple, iPhone yazılımının en son sürümü olan iOS 17’yi tanıttı. Bu yılki yükseltmeler arasında, bir iPhone’u widget’larla akıllı bir başucu saatine dönüştüren yeni bir Bekleme modu, güncellenmiş Mesajlar uygulaması, Canlı Sesli Posta ve daha fazlası yer alıyor.

İOS 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iOS 17, 5 Haziran’da WWDC 2023’te duyuruldu ve tanıtıldı, ancak sonbahara kadar iPhone’lara sunulmayacak.

iOS 17 lansman tarihinin Eylül 2023 olacağı öngörülüyor.

IOS 17 ÖZELLİKLERİ NELER?

iOS 17, her gün yaptığınız şeyleri geliştirmek için yeni özellikler getiriyor. Birini aradığınızda veya mesaj attığınızda kendinizi daha önce hiç olmadığı gibi ifade edebileceksiniz.

Akıllı Ev Kilit Ekranı

iOS 17’deki güncellenmiş bir Kilit Ekranı arayüzü bulunacak. Bu sayede iPhone bir “akıllı ev ekranına” dönüştürecek . iPhone, kullanılmadığında ve yatay yönde yerleştirildiğinde, takvim randevuları, hava durumu verileri, bildirimler ve daha fazlasını içeren bilgileri göstererek, evin bir veri merkezi olarak hizmet etmesine olanak tanıyacak.

Diğer Kilit Ekranı Güncellemeleri

Yazı tipi boyutunu değiştirme seçenekleri de dahil olmak üzere Kilit Ekranında bazı küçük güncellemeler olması bekleniyor. Kilit Ekranı tasarımları oluşturan kişiler, özel Kilit Ekranlarını paylaşmaya yönelik yeni bir seçenekle bunları diğer iPhone kullanıcılarıyla paylaşabilir.

Günlük Tutma Uygulaması

Apple, kullanıcıların etkinliklerini ve düşüncelerini, günlük yaşamlarını bir günlük aracılığıyla kaydetmelerine olanak sağlamak için tasarlanmış bir günlük kaydı uygulaması geliştiriyor. The Wall Street Journal’a göre uygulama, evde ne kadar zaman geçirildiği ve bir günün nasıl olduğunu belirlemek için kullanıcı davranışını analiz edecek.

Uygulama, metin mesajları ve telefon görüşmeleri ile entegre olabilecek, ancak tüm veriler ve günlük analizler cihazda yapılacak. Günlük kaydı uygulamasının iOS 17’nin bir parçası olması bekleniyor.

Dynamic Island

Ekrandaki Siri arabirimi, Dynamic Island’a entegre edilebilir. Siri’nin Dynamic Island’a taşınması, ekrandaki içeriğin, ekranı kaplayan mevcut dairesel Siri arayüzü olmadan tam görünümde kalmasına izin verecek.

İyileştirilmiş Arama ve Spotlight

Sistem genelinde arama ve Spotlight işlevlerinde dikkate değer iyileştirmeler yapılacak, ancak ayrıntılar henüz sunulmadı.

Sağlık Uygulaması Güncellemeleri

Apple, Sağlık uygulamasını iPad’e genişletiyor ve bu da hem iPhone hem de iPad’de kullanılabilir olmasını sağlayacak.

Sağlık uygulaması, kullanıcıların ruh hallerini takip etmelerine, günleriyle ilgili soruları yanıtlamalarına ve sonuçları zaman içinde görüntülemelerine olanak tanıyan bir ruh hali izleme işlevi de içerecek. Miyopluk gibi görme sorunları olan kullanıcılar için de yeni özellikler olacak.

Apple Müzik Özelleştirmeleri

Apple Music’in basitleştirilmiş bir arayüze sahip olması bekleniyor ve Apple Music şarkı sözleri doğrudan Kilit Ekranında görüntülenebilecek.

El Feneri Ayarları

Üç parlaklık seviyesiyle sınırlı olmak yerine, el feneri parlaklığı ses düğmesine benzer şekilde bir kaydırıcı ile ayarlanabilecek.

SharePlay

iOS 17 , bir FaceTime araması üzerinden aileniz ve arkadaşlarınızla içerik izlemek için yeni SharePlay işlevi içerebilir.

Airplay

AirPlay için potansiyel iyileştirmeler üzerinde çalışılıyor. Apple, konukların AirPlay içeriğini sahip olmadıkları TV’lere ve cihazlara aktarmalarını kolaylaştıracak bir özellik hakkında oteller ve diğer mekanlarla görüşüyor.

FaceTime

iOS 17’deki FaceTIme için FaceTime mesajları olacak.; bu, aramanızı aradığınızda ulaşamadığınız birine hızlı bir video mesajı bırakmanıza olanak tanıyacak.

İOS 17 GÜNCELLEMESİNİ HANGİ CİHAZLAR DESTEKLEYECEK?

İşte iOS 17 güncellemesini alacak iPhone’ların listesi. iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X için İOS 17 desteği olmacak.

iPhone 14 Pro Maks

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Artı

iPhone 14

iPhone SE (2022)

iPhone 13 Pro Maks

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 küçük

iPhone 12 Pro Maks

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 küçük

iPhone 11 Pro Maks

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE (2020)

iPhone XS Maks

iPhone XS

iPhone XR