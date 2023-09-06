iPhone 15’in detayları ortaya çıkıyor… Kullanıcıları bu renklerle şaşırtacak

Apple, amiral gemisi iPhone serisinin son modellerini çıkarmak için son hazırlıklarını yaparken, yeni bilgiler de sızıyor. İşte teknoloji meraklılarını şaşırtan yenilik...

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

12 Eylül Salı günü Apple tarafından düzenlenecek etkinlikte görücüye çıkacak olan yeni modeller şimdiden teknoloji meraklılarını heyecanlandırıyor.

Son haberlere göre; Apple iPhone 15’i yeni renklerle piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Sosyal medyaya sızan görüntülerde potansiyel yeni iPhone 15 renkleri görülüyor.

X’te iPhone 15’in söylentilere konu olan mavi, siyah, sarı, pembe ve beyazdan oluşan beş rengini gösteren bir video paylaşıldı. Ancak renkler Apple’ın daha önce tercih ettiği renklerin aksine son derece soluk bulundu, hatta bazı kullanıcılar, mavi rengin kolaylıkla beyazla karıştırılabileceğini belirtti.

Çoğu kullanıcı tarafından sıkıcı bulunan renklere rağmen iPhone 15’in Dynamic Island, USB-C bağlantı noktası ve 48 megapiksel ana kamera gibi bazı heyecan verici yeni özelliklere sahip olacağı söyleniyor. Telefonun tıpkı iPhone 14 gibi 6,1 inç ve 6,7 inç versiyonlarının da satışa sunulması bekleniyor.

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