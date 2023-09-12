iPhone 15 fiyatı ne kadar? iPhone 15 Pro Max fiyatı ağızları açık bırakmaya hazırlanıyor…

Apple, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerini Türkiye saati ile 20:00'da 12 Eylül Salı günü Kalifornya'da düzenleyeceği "Wonderlust" etkinliğinde tanıtacak. Apple'ın en güçlü telefon modeli olacak olan iPhone 15 Pro Max'in fiyatı yurtdışında 1299 dolar olacak, Türkiye fiyatı henüz belli değil ancak vergilerle birlikte 70 bin lira üzerinde olması bekleniyor.

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Standart boyut

Apple, iPhone 15 serisi ve akıllı saat ve AirPod modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Apple’ın geçen yılki 394,3 milyar dolarlık satışlarının yarısından fazlasını oluşturan iPhone dört farklı modelle gelmesi bekleniyor: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max. Pro ve Pro. Yeni iPhone’larda, önceki modellere göre birçok yenilik yer alacak, bu yenilikler arasında, Dynamic Island, USB-C bağlantı noktası ve 48 megapiksel ana kamera öne çıkıyor.

İPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

İPhone 15 serisi lansmanı 12 Eylül 2023 Salı günü Türkiye saati ile 20.00’da yapılacak.

Apple akıllı telefon yanı sıra Apple Watch Series 9 serisi tanıtımını da gerçekleştirecek.

Bununla birlikte Apple, iPhone 15’in ön siparişlerinin Cuma günü başlaması ve telefonların bir hafta sonra, 22 Eylül Cuma günü satışa sunulması bekleniyor.

İPHONE 15 FİYATI NE KADAR?

Apple’ın yeni telefon modeli olan iPhone 15 serisi için henüz fiyat bilgisi paylaşılmadı ancak yurtdışı kaynaklı teknoloji sitelerinde iPhone 15 serisinin en düşük fiyatlı modelinin 799 dolardan başlayacağı belirtiliyor.

iPhone 15 serisinin beklenen yurt dışı fiyatı:

Model Fiyat (ABD Doları) iPhone 15 799 iPhone 15 Plus 899 iPhone 15 Pro 1.099 iPhone 15 Pro Max 1.299

Türkiye’de şu sıralar iPhone 14 serisinin en düşük fiyatı 48 bin lira olurken, İphone 15'in de başlangıç fiyatının 48 bin lira, iPhone 15 Pro Max model fiyatı ise 70 bin liranın üzerinde olması bekleniyor.

iPhone 15 ÖZELLİKLERİ VE YENİLİKLERİ NELER?

iPhone 15 KAMERA NASIL OLACAK?

iPhone 15 serisinin tamamının 48 megapiksel ana kameraya sahip olması bekleniyor. Ana kamera, daha iyi düşük ışık performansı sağlayacak yeni bir sensör tasarımına sahip olacak.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’in, iPhone 14 Pro serisinin mevcut 12 megapiksel sürümlerinden daha fazla megapiksele sahip yeni ultra geniş ve yakınlaştırma lensleri alması bekleniyor .

iPhone 15 Pro Max’in yeni bir 5-6x optik yakınlaştırmalı “periskop” lens olacağı konuşuluyor.

iPhone 15 PİL ÖMRÜ

iPhone 15’in pil kapasitesinde %15’e kadar artış olması bekleniyor . Temel model iPhone 15’in bu rakamı %15 oranında göreceğini, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’in ise pil kapasitesinde sırasıyla %12, %12 ve %11 artış göreceğini belirtiliyor.

iPhone 15 TASARIMI

iPhone 15 serisinin “daha ince çerçevelere” sahip olacağını ve iPhone 15 Pro modellerinin “mevcut paslanmaz çelik tasarımdan daha hafif ve daha kaliteli hissettiren titanyum çerçeveye” sahip olacağını bildirildi.

Titanyum çerçeve, iPhone 14 Pro modellerindeki parlak görünüm yerine fırçalanmış metal estetiğine sahip olacak ve telefonun ağırlığından %10 civarında tasarruf sağlayacak .

iPhone 15: PERFORMANS

Apple’ın, iPhone 15 modellerini farklı işlemcilere sahip iPhone 15 Pro modellerinden ayırmaya devam etmesi bekleniyor; bu, şirketin iPhone 14 serisiyle başlattığı bir trend idi.

iPhone 15 Pro modellerinin Apple’ın A17 Bionic olarak bilinen en yeni işlemcisiyle çalışması beklenirken, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ın iPhone 14 Pro serisinden A16 Bionic işlemciyi alması bekleniyor .

iPhone 15 YAN DÜĞME DEĞİŞİYOR

iPhone’da uzun süredir var olan zil/sessiz anahtarını iPhone 15 Pro modellerinde programlanabilir bir “eylem” düğmesiyle değiştirmesi bekleniyor. Pro model Action butonunun isim ve fonksiyon olarak Apple Watch Ultra’daki mevcut özelliği yansıtması bekleniyor.

iPhone 15 TYPE-C OLUYOR

Tüm iPhone 15 serisinin Apple’ın tescilli Lightning konnektörünü USB-C portu ve çeşitli bağlantı hızları ile değiştireceğine inanılıyor.

iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinin USB 3.2 hızlarını alması beklenirken, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ın Lightning eşdeğeri USB 2.0 hızlarını beklemesi gerektiğini, ancak USB-C formatında olduğu konuşuluyor.

iPHONE 15 DYNAMİC ISLAND

ilk olarak iPhone 14 Pro serisinde tanıtılan Dynamic Island’ın bu yıl iyileştirmeler görmesinin ve tüm iPhone 15 modellerine sunulmasının beklendiğini söylüyor.

iPhone 15 serisinin yenilenen Dynamic Island’ının entegre bir yakınlık sensörü içermesini bekliyor. Bu sensör, telefonun kullanıcının kulağına ne zaman yakın tutulduğunu tespit etmek için kullanılacak ve böylece yanlışlıkla tuşlara basılmasının tespit edilmesini önlemek için ekranı kapatabilecek. iPhone 14 serisinde bu sensör ekranın altında ayrı olarak yer alıyordu.