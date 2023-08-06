İran’da Telegram yasaklandı

İran'da mesajlaşma uygulaması Telegram yasaklandı.

Sozcu.com.tr

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Irak İletişim Bakanlığı, bugün Telegram’ın yasaklandığını duyurdu…

Yapılan açıklamada Telegram’ın ulusal güvenlik endişeleri sebebiyle yasaklandığı belirtildi. Kullanıcıların verilerinin korunması için bu adımın atıldığı kaydedildi. İran’da popüler bir uygulama olan Telegram, haberlerin ve içeriklerin yoğun olarak paylaşıldığı bir platform olarak biliniyor.

Yapılan açıklamada, kullanıcıların isimlerinin, adreslerinin ve diğer verilerinin platformda olduğu kaydedilirken, “Bakanlık platformdan resmi devlet kurumlarının verilerini ve vatandaşların özel bilgilerinin kaldırılmasını istedi. Fakat şirketten bu konuda yanıt gelmedi” denildi.

Yetkililer, “Bakanlık, insanların ifade ve iletişim özgürlüğüne saygı duyuyor” ifadesini kullandı.

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