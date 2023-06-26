İş ararken insanları etkileme dönemi bitti… Yapay zekâya yönelik öz geçmiş hazırlamak için 6 tüyo

Fortune 500 şirketlerinin yüzde 99'u yapay zekâyı öz geçmiş tarama aracı olarak kullanırken, artık öz geçmişlerin de yapay zekâya göre hazırlanması gerekecek. İşte yapay zekânın ön elemesinden geçmek için 6 tüyo...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yapay zekâ teknolojisi hızla gelişirken pek çok endüstri ve iş alanı da bu teknolojiyi kullanmaya başladı. Bunlardan biri de şirketlerin insan kaynakları departmanları… Artık iş başvurusu yaptığınızda pek çok şirketin ön eleme sistemi yapay zekâdan oluşuyor.

2019’da yapılan bir araştırma, dört öz geçmişten üçünün bir kişi tarafından hiç görülmediğini gösteriyor. Fortune 500 şirketlerinin yüzde 99’u ve tüm işletmelerin yaklaşık yüzde 83’ü yapay zekâ filtreleri kullanıyor.

İşte öz geçmiş hazırlarken yapay zekâ botlarının elemesini geçebilmek için tüyolar…

METİN ODAKLI OLMALI

Öz geçmişin temelleri metin odaklı olmalı, çünkü yapay zekâ sistemleri metni işler. Bu yüzden de infografiklerden vazgeçip yetkinliklerinizi ve becerilerinizi mutlaka yazın.

ANAHTAR KELİMELER KULLANIN

Tıpkı arama motoru optimizasyonunun (SEO) web sitelerinin fark edilmesini sağlamaya çalışması gibi, yapay zekâ da öz geçmişlerde işle ilgili belirli anahtar kelimeleri arar.

Öz geçmişinizdeki açık pozisyon için ilandaki kelimeleri kullandığınızdan emin olun, ancak bu kullanımın dozunu da ayarlamayı ihmal etmeyin. Bazı adaylar, öz geçmişlerini anahtar kelimelerle doldurarak yapay zekâyı kandırmaya çalışır; ancak yapay zekâ bu özgeçmişleri atmak için eğitilmiştir.

DÜZEN ÖNEMLİ

Öz geçmişiniz, her bölüm için standart kenar boşlukları ve net başlıklar içeren temiz, basit bir düzene sahip olmalı. Ayrıca tutarlılık da son derece önemli. Madde işaretlerini, başlıkları ve tabloları uygun şekilde kullanın.

Tutarsız veya süslü tasarımlar yapay zekânın kafasını karıştırabilir, bu da kritik bilgilerin gözden kaçmasına ve öz geçmişinizin göz ardı edilmesine neden olabilir.

YAZI TİPLERİNİ ETKİLİ KULLANIN

Farklı yazı tipleri kullanmak öne çıkmak için oldukça uygun bir yol gibi görünebilir, ancak bunlar otomatik sistemlerin kafasını karıştırabilir. Yapay zekâ sistemlerinin okumakta en rahat oldukları yazı tipleri şu şekilde:

Times New Roman, Arial, Calibri, Helvetica ve Georgia.

İŞ UNVANLARINA DİKKAT

Şirket içinde kullanılan farklı unvanları yapay zekâ anlamayabilir, bu nedenle deneyiminiz ve becerileriniz hakkında net ve özlü olun.

YANLIŞ BİR DOSYA TÜRÜ KULLANMAYIN

Bazı platformlar, belirli dosya biçimlerindeki öz geçmişleri okumakta sorun yaşayabilir. .docx veya .pdf gibi yaygın olarak kullanılan biçimleri kullanmayı tercih edin.

İlginizi Çekebilir YouTube'dan yeni özellik: Yapay zeka destekli dublaj

İlginizi Çekebilir Yapay zekâ, insanların siyasi görüşlerini tahmin edebiliyor