İş yerindeki stres hatayı artırıyor

Araştırmacılar, iş yerinde stres altında olan kişilerin yazarken hata yapma olasılıklarının daha yüksek olduğunu söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Yeni bir araştırmaya göre; stres altında çalışanlar yazım hatası yapmaya çok daha yatkın.

İsviçreli araştırmacılar, 90 kişiyi incelediler ve katılımcıların klavye ve fare kullanımlarını, kalp atış hızlarını ve bu esnada ne kadar stresli hissettiklerini gözlemlediler.

Araştırmada bazı kişilerin rahatsız edilmeden çalışmasına izin verilirken, bazılarının da bir iş için mesajlarla defalarca kesintiye uğrayarak nasıl çalıştığı incelendi. Analiz, daha stresli olan kişilerin fareyi daha sık ve daha az hassas hareket ettirdiğini ortaya çıkardı. Ayrıca stresli insanların yazarken daha fazla hata yaptıkları gözlemlendi.

Psikolog Jasmine Kerr, stres ile yazı yazma ve fare kullanma davranışları arasındaki bağlantının, nöromotor gürültü teorisi olarak adlandırılan kavramla açıklanabileceğini söyledi: “Artan stres seviyeleri, beynimizin bilgiyi işleme yeteneğini olumsuz yönde etkiliyor. Bu aynı zamanda motor becerilerimizi de etkiliyor.”

Araştırmacılar ayrıca, insanların yazma ve fare kullanma davranışlarının, kalp atış hızlarını ölçmekle karşılaştırıldığında ne kadar stresli olduklarının daha iyi bir gösterge olduğunu keşfettiler.

Araştırmacılar, “Şirketler için bir izleme aracı oluşturmak değil, çalışanların stresi erken belirlemesine yardımcı olmak istiyoruz” dediler.

2020’de İngiltere’de yapılan bir ankete göre, insanların yüzde 79’u sık sık iş stresi yaşadıklarını söyledi. Bu, parasal veya ailevi stres yaşadıklarını söyleyenlerin sayısından daha yüksekti. Ayrıca Birleşik Krallık’ta işle ilgili stres, kaygı ve depresyon nedeniyle her yıl 13,7 milyon iş gününün kaybedildiğine ve bunun da yılda 28,3 milyar sterline mal olduğuna dikkat çektiler.

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